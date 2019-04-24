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Koltuk altı kıllarını kesmeyen kadınlardan yeni akım: “Doğal Güzellik”

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 24.04.2019 09:52 | Son Güncelleme

İngiltere'nin başkenti Londra'da fotoğrafçılık yapan 37 yaşındaki Ben Hopper, Doğal Güzellik başlıklı projesi için stüdyosunda onlarca 'kıllı' kadının fotoğraflarını çekti. Hopper, kadınların koltuk altı kılları ile de güzel olduğunu göstermek için böyle bir çalışmaya imza attığını söylüyor.

Proje, koltuk altı kıllarını gururla gösteren bir dizi kadınla günümüz güzellik standartlarına meydan okuyor.

'Doğal Güzellik' isimli proje, günümüz güzelliğine meydan okuyor

2016-2018 yılları arasında çekilen fotoğraflarda yer alan kadınlar, çekici olmak için kıllarını aldırmalarına gerek olmadığını düşünüyor.
Hopper, çalışmasında yer alan kadınların kendileri ile gurur duyduğunu ifade ederken bunun günümüzün güzellik algısına bir meydan okuma olduğunu söyledi ve şöyle devam etti:
'Bir kadının doğal güzelliğini seviyorum. Bence çok güzel ve güçlendirici bir durum. Bugünlerde kıllı koltuk altı olan bir kadın olmanız için bir tavra meydan okumaya ihtiyacınız var. '
Kadınların toplumsal baskı nedeniyle tüylerini aldırdığını anlatan Hopper, “ağda ile tüylerini aldılaran ve tıraş olan kadınları seksi bulmuyorum. Ancak çoğu insan bir kadının kıllı koltuk altına bakmaya bile dayanamıyor. Kadınlardan koltuk altı kıllarını uzatmalarını istemiyorum ama bununla ilgili güzellik algısına karşı gelerek bunu reddetmeleri gerektiğini düşünüyorum.” dedi.
“Doğal Güzellik” projesine başladığı günden beri kadınları fotoğraflayan Hopper, çalışmasına ilginin son yıllarda arttığını ve kabul gördüğünü kaydederken, sosyal medyada zamanla bu çalışmalara ilgi duyan bir kitle oluşmaya başladığını anlattı.
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