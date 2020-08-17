Koltuk temizlerken bunlara dikkat etmezseniz pişman olursunuz!

Modern veya klasik çizgilere sahip bir koltuk takımına sahipseniz zarif bir görünümü odalarınıza taşıyabilirsiniz. Ancak evinizde evcil bir hayvan veya yaramaz bir çocuk varsa eşyalarınız hızlı bir şekilde kirlenebilir. Ayrıca evin içindeki toz da zamanla koltuklarda kirli bir dokunun oluşmasına sebebiyet verir. Toz, yemek artığı veya herhangi bir lekenin koltuklarınızda bulunması olağan bir durum ve bu durumdan koltuklarınızı kurtarmak için yapmanız gereken adımlar oldukça basit. Yeterli eforu göstererek koltuklarınızı eskisinden daha temiz bir hale getirebilirsiniz.

BAŞTAN AŞAĞI KOLTUK TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?

ELEKTRİKLİ SÜPÜRGEDEN YARARLANIN

Koltuklarınızın geniş yüzeylerini elektrik süpürgesi ile çekin. Bunun yapılmasının asıl amacı koltuk üzerinde bulunan kalıntıları çekerek derin bir temizliğe hazırlamak. Koltuğun üzerindeki parçaları ve kalıntıları almak için süpürge ucunuzu özenle seçin. Yerleri veya başka bir yeri süpürmek için kullanılmaması önemlidir.

Eğer fazla girintili ve çıkıntılı bir koltuk dokusu var ise ince bir süpürge ucu kullanın. Ayrıca minderlerinizin de tüm yüzeylerini temizlemeyi unutmayın. Ağır bir leke varsa bu lekeyi kırmak ve temizlemek için sert kıllı bir fırçadan yararlanın. Bunu yaparken koltuğunuzun kumaşının zarar görmemesine dikkat edin.