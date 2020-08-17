Koltuk temizlerken bunlara dikkat etmezseniz pişman olursunuz!

Modern veya klasik çizgilere sahip bir koltuk takımına sahipseniz zarif bir görünümü odalarınıza taşıyabilirsiniz. Ancak evinizde evcil bir hayvan veya yaramaz bir çocuk varsa eşyalarınız hızlı bir şekilde kirlenebilir. Ayrıca evin içindeki toz da zamanla koltuklarda kirli bir dokunun oluşmasına sebebiyet verir. Toz, yemek artığı veya herhangi bir lekenin koltuklarınızda bulunması olağan bir durum ve bu durumdan koltuklarınızı kurtarmak için yapmanız gereken adımlar oldukça basit. Yeterli eforu göstererek koltuklarınızı eskisinden daha temiz bir hale getirebilirsiniz.
BAŞTAN AŞAĞI KOLTUK TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?
ELEKTRİKLİ SÜPÜRGEDEN YARARLANIN
Koltuklarınızın geniş yüzeylerini elektrik süpürgesi ile çekin. Bunun yapılmasının asıl amacı koltuk üzerinde bulunan kalıntıları çekerek derin bir temizliğe hazırlamak. Koltuğun üzerindeki parçaları ve kalıntıları almak için süpürge ucunuzu özenle seçin. Yerleri veya başka bir yeri süpürmek için kullanılmaması önemlidir.
Eğer fazla girintili ve çıkıntılı bir koltuk dokusu var ise ince bir süpürge ucu kullanın. Ayrıca minderlerinizin de tüm yüzeylerini temizlemeyi unutmayın. Ağır bir leke varsa bu lekeyi kırmak ve temizlemek için sert kıllı bir fırçadan yararlanın. Bunu yaparken koltuğunuzun kumaşının zarar görmemesine dikkat edin.
ÖZEL APARAT SATIN ALABİLİRSİNİZ
Eğer ki evcil bir hayvana sahipseniz ortalama bir elektrikli süpürge hayvan kıllarını tam olarak toplayamayabilir. Hayvan kıllarını alabilmeniz için üretilmiş olan tiftikli rulo gibi ürünler mevcut. Bu hayvan kılı toplayıcı rulolar arasından koltuğunuz için en uygununu seçerek kullanabilirsiniz.
KOLTUK KENARLARI
Koltukların kenarlarında bulunan sert yüzeyleri temizlemeyi es geçmeyin. Baştan aşağı koltuk temizliği için kumaş temizliğinin yanında bu bölümlerin temizliği de göz ardı edilmemelidir. Genel olarak koltuk takımlarının kenarları ve ayakları, ahşap veya metal bir yapıya sahiptir. Ahşap bir kenarlığa sahip koltuğunuz varsa ahşaba özel temizlik ürünü kullanabilirsiniz. Eğer özel temizlik ürününe sahip değilseniz genel amaçlı kullanılan temizlik ürünleri de işinizi görecektir.
KUMAŞ KODU
Koltuğunuzun kumaşındaki lekeleri temizlerken kumaş kodunu öğrenmeniz daha etkili temizlik yapmanıza yardımcı olur. Bu konuyu hafife alıp yanlış ürün kullanırsanız kumaşınıza ciddi zarar verebilirsiniz. Bu kodlar şu şekildedir:
W kodu, kumaşınızı sadece su bazlı temizlik ürünleri ile temizlemeniz gerektiğini belirtir.
S kodu, kuru temizleme ile koltuğunuzu kirlerinden arındırmanız gerektiğini belirtir.
W-S kodu var ise solvent veya su ürünlerini kullanabilirsiniz.
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