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Koltuk temizliği hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

30.12.2021 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koltukların evinizde en fazla vakit geçirdiğiniz alanlardan biri olduğu düşünülünce kir tutmaları da bir o kadar anlaşılabilir oluyor. Hele ki koltuğunuz zor temizlenen bir kumaşa sahipse kol gücüne ihtiyacınız olduğu apaçık. Pratik koltuk temizliği içinse çözüm çok basit... Sırasıyla uygulayacağınız birkaç temizlik adımı ile koltuklarınız pırıl pırıl olabilir!

Koltuk temizliği hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

Herkesin temizlik yöntemi farklı olabilir ancak koltuk temizliği denince izlemeniz gereken bir yol bulunuyor. Derinlemesine koltuk temizliğini nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız veya koltuklarınızı temizlerken mutlaka üzerinde durmanız gereken bölümleri merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Haydi, koltuklar tertemiz olsun ve mis kokusu bütün evinize yayılsın. İşte detaylı bir koltuk temizliği için tüyolar...

MİNDER ARALARI TOZ YUVASI

Koltuk temizliğinde en çok dikkat edilmesi gereken yer şüphesiz minder araları. Koltuğunuzun üzerinde ne kadar toz ve kırıntı varsa hepsi minderlerin arasından altına iniyor. Koltuğunuzu temizlerken minderlerinizi kaldırmalı, altlarını elektrik süpürgesiyle detaylıca süpürmelisiniz.

KOLTUK YÜZEYLERİNİ TEMİZLEYİN

Koltuklarınız hangi kumaştan olursa olsun en çok kiri koltuk yüzeyleri tutuyor. Bazı minderler fermuarlı kılıflara sahipken bazıları maalesef çıkartılamıyor. Hazırlayacağınız bir temizlik ürünüyle koltuk yüzeylerini mutlaka silmelisiniz. Ancak silerken kumaşın dokusuna zarar vermemek de çok önemli. Soda, sirke ve bulaşık deterjanı üçlüsünü kullanarak hazırlayacağınız bir karışım ile koltuklarınızın her tarafını silebilir, tertemiz bir görüntü yakalayabilirsiniz.

KOLTUK AYAKLARINA DİKKAT

Üst kısımları temizlediniz, şimdi sıra asıl kire maruz kalan ayaklarda! Yerlerde elbette birçok toz bulunuyor. Koltuklarınız da bu tozlardan nasibini alıyor. Koltuk ayaklarını malzemesine zarar vermeyecek şekilde bir bez yardımıyla silerek temizleyebilirsiniz. Burada önemli olan nokta, koltuk ayakları ahşap veya tahta ise silerken zarar vermemek adına ıslak değil nemli bir bez kullanmak.

ARKA KISIMLARI UNUTMAYIN

Koltukların ön kısmı olduğu gibi arka kısımları da toz tutuyor. Hatta temizleme sıklığı daha az olduğu için ön taraftan daha fazla kirlenebiliyor. Temizlik yaparken koltuk arkaları unutulmamalı. Yukarıdaki tarifi kullanarak ya da sadece su ve sabunla arka kısmını temizleyebilirsiniz.

KOLTUKLARINIZIN TAMAMLAYICISI YASTIKLAR

Koltuklarınızda yastık kullanıyorsanız onların temizlenmesi de oldukça önemli. En çok temas yastıklarla olduğu gibi bu yastıklar yere düşüp yerdeki tozu da üstüne toplayabiliyor. Yastıklarınızı günlük olarak havalandırmanızda fayda var. Eğer malzemesi uygunsa çamaşır makinesinde yıkayabilir ya da bulaşık deterjanıyla hazırladığınız su yardımıyla silebilirsiniz.

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