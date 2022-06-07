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KOMEK başvurusu nasıl yapılır? KOMEK kayıtları son gün ne zaman, Genç KOMEK ne demek?

07.06.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KOMEK başvurusu nasıl yapılır? sorusunun yanıtı Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklama ile yanıt buldu. Konya Büyükşehir Belediyesi, her yıl yapılan kursa dair bilgileri paylaştı. Konyalılar da dahil olmak üzere birçok vatandaş, internette konuya ilişkin araştırma yapmayı sürdürüyor. Merak edilen bir diğer konu ise 'Genç KOMEK ne demek?' oldu. İşte Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklama ayrıntılar...

KOMEK başvurusu nasıl yapılır? KOMEK kayıtları son gün ne zaman, Genç KOMEK ne demek?

KOMEK başvurusunun nasıl yapılacağı Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamanın detayları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar internette KOMEK başvurusu nasıl yapılır, kayıtları son gün ne zaman? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte KOMEK yaz okulu kayıt ve başvuruları ile ilgili merak edilenler...

KOMEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KOMEK yani Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında 2004 yılından bu yana 16 yaş ve üzeri yetişkinlere yönelik sanat ve mesleki eğitimler veriliyor.

Konya merkez ve ilçelerinden yüz yüze eğitimler yapılacak, çevrimiçi eğitimlere ise tüm Türkiye'den, çevrimdışı eğitimlere de tüm dünyadan erişim sağlanabilecek.

Genç KOMEK Yaz Okulu'na başvurular 6-19 Haziran 2022 tarihleri arasında www.konya.bel.tr ile www.komek.org.tr adresleri üzerinden olacak.

KOMEK KAYIRLARI BAŞLADI MI?

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Genç KOMEK bünyesinde Konya genelinde gerçekleştireceği Yaz Okulu kayıtları 6 Haziraan Pazartesi günü itibarıyla başladı.

Başvuru alımı 19 Haziran 2022 tarihine kadar sürecek.

GENÇ KOMEK NE DEMEK?

Genç komek, sanat ve meslek kurslarından farklı olarak sadece 8-16 yaş grubundaki öğrencilere yönelik eğitimlerdir.

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