MELTEM ÖZTÜRK- Meclis Teknoloji Bağımlılığını Araştırma Komisyonu, uzmanların, akademisyenlerin, bürokratların, sivil toplum örgütlerinin ardından konunun muhatabı olan "teknoloji bağımlısı" çocukları ve gençleri de dinleyecek.

Bilişim teknolojileri bağımlılığının zararlarının önlenmesi, bu teknolojilerin kontrollü kullanımının sağlanması için gerekli önlemlerin alınması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun Başkanı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, komisyon çalışmalarına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Bağımlılıkla mücadele alanında kamu ve özel sektörde yapılan çok güzel çalışmalar olduğunu işaret eden Avcı, ancak başka paydaşlar tarafından bilinmediğini belirtti. Avcı, "Çok güzel işler yapıyorlar ama birbirlerinin yaptıklarından haberdar değil. Bu tekerrüre yol açıyor. Bu da kamuoyunun sağlıklı bilgilendirilmesini zorlaştırıyor." dedi.

-"Sinerji üretilmesi"

Avcı, komisyonun en büyük katkılarının, gerek kamunun gerek sivil toplumun yaptığı çalışmaların birbiriyle irtibatlandırılması ve bu birliktelikten sinerji üretilmesi olacağını dile getirdi. Avcı, medyanın bu konulara yakın ilgi göstermesinin bu sinerjinin doğmasında çok önemli bir rol oynayacağını söyledi.