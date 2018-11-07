Komisyonda kavga çıkaran madde yeniden görüşülecek

Kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen doktorların çalışmasına sınır getiren düzenleme Meclis Sağlık Komisyonu'nda yeniden görüşülecek.
Bugünkü komisyon toplantısında muhalefet partilerinin talebi üzerine maddenin yeniden görüşülmesine karar verildi.
Torba teklifte yer alan madde dünkü toplantıda tartışmalar sonrasında kabul edilmiş, muhalefet üyeleri tepki göstermişti.
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