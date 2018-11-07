HABER

Komisyonda kavga çıkaran madde yeniden görüşülecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 17:08 | Son Güncelleme

KHK ile ihraç edilen doktorların çalışmasına sınır getiren madde komisyonda yeniden görüşülecek.

Kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen doktorların çalışmasına sınır getiren düzenleme Meclis Sağlık Komisyonu'nda yeniden görüşülecek.

Bugünkü komisyon toplantısında muhalefet partilerinin talebi üzerine maddenin yeniden görüşülmesine karar verildi.

Torba teklifte yer alan madde dünkü toplantıda tartışmalar sonrasında kabul edilmiş, muhalefet üyeleri tepki göstermişti.

Kaçırıldı, tecavüze uğradı, dayak yedi... Yaşadığı kabus 2 ay boyunca devam ettiKaçırıldı, tecavüze uğradı, dayak yedi... Yaşadığı kabus 2 ay boyunca devam etti
Suriyeli terziden, Türkiye'ye tabelalı teşekkürSuriyeli terziden, Türkiye'ye tabelalı teşekkür
 Hastaları okusun diye odasını kütüphaneye çevirdi Hastaları okusun diye odasını kütüphaneye çevirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TBMM KHK ihraç

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor

'ABD liste verdi, içinde Demirtaş da var'

'ABD liste verdi, içinde Demirtaş da var'

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

44 yıllık Avşar Halı konkordato ilan etti

44 yıllık Avşar Halı konkordato ilan etti

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

Yan odadan gelen seslere uyandı! Karısıyla kardeşini aynı yatakta yakaladı

Yan odadan gelen seslere uyandı! Karısıyla kardeşini aynı yatakta yakaladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Kılıçdaroğlu'na suikast girişimi sanığı: Arabayı üzerine sürüp, manevra yapacaktım

Kılıçdaroğlu'na suikast girişimi sanığı: Arabayı üzerine sürüp, manevra yapacaktım

PKK'ya ağır darbe! Müslim Fırtına öldürüldü

PKK'ya ağır darbe! Müslim Fırtına öldürüldü

İstanbul'da okulda dehşet! Öğretmen vuruldu

İstanbul'da okulda dehşet! Öğretmen vuruldu

24 Haziran seçimleri için şok rapor! Ölüler dirildi

24 Haziran seçimleri için şok rapor! Ölüler dirildi

Titredi ve vurmayın diye bağırmaya başladı! Seri katil şaşkına çevirdi

Titredi ve vurmayın diye bağırmaya başladı! Seri katil şaşkına çevirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.