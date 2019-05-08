HABER

Komşu evlerde yaşayıp 1 dakika arayla iftar yapıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 11:35 | Son Güncelleme

Samsun'un Ambartepe ve ilerisindeki Elimdağ mahalleleri ile Ordu'nun Şenbolluk Mahallesi'ni, evler arasından geçen dar yol ayırıyor. İki kentin sınırı olarak kabul edilen ve yarısı Samsun, diğer yarısı ise Ordu'ya ait yol, bölgede oturanlara ilginç anlar yaşatıyor. Bir adımla kent değiştiren mahalle sakinleri, karşılıklı oturdukları evlerde ramazan ayında 1 dakika arayla oruçlarını açıyor.

Samsun'un Terme ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Ambartepe ve ilerisindeki Elimdağ mahalleleri ile Ordu'nun İkizce ilçesine 24 kilometre mesafedeki Şenbolluk mahallelerini, 7 metre genişliğindeki yol ayırıyor. İki kentin sınırı olarak kabul edilen ve yarısı Samsun, diğer yarısı ise Ordu'ya ait yol, bölgede yaşayanlara ilginç durumar yaşatıyor. Mahalle sakinleri, yolun karşısına geçtikleri anda bulundukları kenti de değiştirmiş oluyor. Yola bakan binalarda karşılıklı evlerde oturanlar ayrı illerde yaşıyor. Ev sahipleri birbirlerini sabit telefon hatlarından ararken ise şehirler arası kod kullanmak zorunda kalıyor.

Bir adımla kent değiştiren mahalle sakinleri, karşılıklı oturdukları evlerde ramazan ayında 1 dakika arayla oruçlarını açıyor. Sahur vaktinde ise Ordu kısmında yaşayanlar oruca yaklaşık bir dakika erken başlarken iftarda ise Samsun tarafında yaşayanlar oruçlarını yaklaşık 1 dakika geç açıyor. Karşılıklı evlerde oturup oruçlarını 1 dakika arayla açan vatandaşlar, bu duruma alıştıklarını söylüyor. Bölgenin geleneği gereği vatandaşlar iki caminin avlusunda bir araya gelip kurulan sofralarda oruçlarını da hep birlikte açıyor.

'BAZI UYANIKLAR ORDU TARAFINA GEÇİP ERKEN İFTAR YAPIYOR'

'BAZI UYANIKLAR ORDU TARAFINA GEÇİP ERKEN İFTAR YAPIYOR'
Ambartepe Mahallesi Muhtarı Hasan Taşdemir, bir tarafın Ordu diğer tarafın ise Samsun olması nedeniyle iki güzel iklimin bir arada birleştiğini söyledi. Taşdemir, "İnsanların kaynaşması birbirlerine iftar için gidip gelmeleri komşuluk farklı oluyor tabii ki. Namaz vakitlerinde 1-2 dakika arada fark oluyor. İki cami arasında 50 metre var yok ama enlem boylam farkından dolayı zaman değişmiş oluyor. Orucumuzu iftarda açarken 1-2 dakika arada fark oluyor.
Ordu topraklarında yaşayanlar camilerinin önünde birlikte iftar yapıyorlar, Samsun tarafında olan bizler de camimizin önünde kurduğumuz iftar çadırında oruçlarımızı açıyoruz. Zaman zaman komşuluk gereği birbirimizde de iftar yapıyoruz. Tabii iki cami arasındaki zaman farkı ramazan ayında komik durumlara da neden olabilir. Bazı uyanık olanlar Ordu tarafına geçip erken iftar yapabiliyor" dedi.

'CUMA DA BÖYLE RAMAZAN DA'

'CUMA DA BÖYLE RAMAZAN DA'
Samsun topraklarında yaşayan Ali Doğan da, birbirlerine yakın olan camilerde farklı zamanlarda ezan okunduğunu belirterek, "İki cami arasında çok mesafe yok ama ramazan aylarında ezanlar arasında birkaç dakika fark oluyor. Önce Ordu tarafındaki ardından Samsun tarafındaki camide ezan okunuyor. Bu hep böyle. Cuma namazı da böyle ramazanı da böyledir" diye konuştu.

'HERKES KENDİ İLİNE GÖRE ORUÇ AÇIYOR'

'HERKES KENDİ İLİNE GÖRE ORUÇ AÇIYOR'
Ordu tarafında yaşayan Yasin Kışla ise "Yolun bir yanı Ordu bir yanı Samsun. Ramazanda tabi yine farklılık oluyor. Ordu kısmındakiler daha erken oruçlarını açarken, Samsun kısmındakiler onlardan sonra iftara başlıyor. Karşı karşıya oturuyoruz ama il farkı var. Bu durum ramazan ayında da bizi etkiliyor. Herkes kendi iline göre oruçlarını açıyor" ifadesinde bulundu. (DHA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsun Ramazan

En Çok Okunan Haberler

Yüzyılın anlaşması! Yeni Filistin devleti kurulacak!

Yüzyılın anlaşması! Yeni Filistin devleti kurulacak!

Elçin Sangu'nun Ekrem İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Elçin Sangu'nun Ekrem İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Saadet Partisi'nden flaş İstanbul kararı

Saadet Partisi'nden flaş İstanbul kararı

Mahir Ünal'dan CHP'ye sert eleştiri!

Mahir Ünal'dan CHP'ye sert eleştiri!

Dev maçta Cüneyt Çakır'dan tarihi görev

Dev maçta Cüneyt Çakır'dan tarihi görev

Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken seçim paylaşımı

Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken seçim paylaşımı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nusaybin'de 2 kadın terörist etkisiz hale getirildi

Nusaybin'de 2 kadın terörist etkisiz hale getirildi

Kovanını terk eden bal arıları mahalleyi istila etti

Bal arıları kovanı terk edip mahalleyi istila ettiler!

Taksim'in göbeğinde skandal olay!

Taksim'in göbeğinde skandal olay!

Eski Iğdır belediye başkanı Murat Yikit gözaltına alındı

Eski Iğdır belediye başkanı Murat Yikit gözaltına alındı

DGS başvuruları için "son gün" uyarısı

DGS başvuruları için "son gün" uyarısı

Başkale'de PKK'nın tuzakladığı EYP, bulunarak imha edildi

Başkale'de PKK'nın tuzakladığı EYP, bulunarak imha edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.