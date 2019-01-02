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Komşusuna kızan kadın, kapısına satır ve bıçakla saldırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.01.2019 09:46 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de komşuları tarafından polise şikayet edilen 2 çocuk annesi Romanya uyruklu C.

Komşusuna kızan kadın, kapısına satır ve bıçakla saldırdı

Yasin DALKILIÇ-Emre KOLTUK/ KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de komşuları tarafından polise şikayet edilen 2 çocuk annesi Romanya uyruklu C. K., komşusu Fatma P.'nin çocukları ile yaşadığı evin kapısına satır ve bıçakla saldırdı. Saldırı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Osmangazi Mahallesi, 4357. Sokak Selçuklu Apartmanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, eşi uzun yol şoförü olan C.K. komşuları ile hakkında konuşulduğu iddiasıyla tartıştı. Tartışmadan sonra binada oturanlar C. K.'nın apartmandan çıkarılması için imza topladı. Kendisinin binadan çıkarılmak istendiğini duyan C.K., komşularından bazıları ile ile sözlü olarak tartıştı. Tartışma karakola taşındı. Komşuların davalık olduğu olayda savcılık takipsizlik kararı verdi.
Aralık ayı başında yaşanan olayda ise C.K., iddiaya göre, üst kattaki komşusunun kızını dövdü. Çocukları dövülen aile, can güvenlikleri için binanın ve evin girişine güvenlik kamerası taktırdı. 28 Aralık'ta C.K., bu ailenin evinin çelik kapısına bıçak ve satırla saldırdı. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Hakaret ederek elinde satır ile defalarca kapıya vuran C. K., binaya gelen polisler tarafından karakola götürüldü. C.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
YARDIM İSTEDİ
Yaklaşık 2 yıldır binadan oturan C.K.'nın sözlü ve fiziki saldırısına maruz kaldıklarını ifade eden 3 çocuk annesi Fatma P., "Çocuklarımın ve eşimin can güvenliği nedeniyle güvenlik kamerası taktırdım ve bilgisayar başından hiç ayrılmıyorum. Okula giden oğlum, işe giden kızım var. Onlara zarar verecek diye çok korkuyorum. Defalarca bina olarak, şahsi olarak şikayet etmeme rağmen takipsizlik kararı çıktı. Geçtiğimiz gün bıçakla kızımın elini yaraladı. Yetkililer bize yardım etsin. Bir şeyler yapılması için o kadın veya bizim ölmemiz mi gerekiyor" dedi.

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Komşusuna kızan kadın, kapısına satır ve bıçakla saldırdıKomşusuna kızan kadın, kapısına satır ve bıçakla saldırdıKomşusuna kızan kadın, kapısına satır ve bıçakla saldırdıKomşusuna kızan kadın, kapısına satır ve bıçakla saldırdı

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