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  4. Komşusuyla gürültü kavgasına giren kadın bıçaklandı

Komşusuyla gürültü kavgasına giren kadın bıçaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 15:31 | Son Güncelleme

Antalya’da gürültü sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada bıçakla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Sedye üzerinde acil servise girerken kendisini erkek komşusunun bıçakladığını ileri süren kadın tedavi altına alındı.

Olay, Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi’nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre aynı binada oturan ve aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen B.U. isimli erkek şahısla Mine Bilben (47) arasında gürültü gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.U. İddiaya göre Bilben’i sol arka baldırından bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Kanlar içerisinde kalan Bilben’in durumunu gören diğer komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını ilk müdahalenin ardından Akdeniz Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

ŞÜPHELİNİN İSMİNİ SEDYE ÜZERİNDE VERDİ

Ambulanstan indirilen talihsiz kadın, bu sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere sedye üzerinde açıklama yapmak istedi. Sağlık ekiplerinin ilerlemesi üzerine şüphelinin ismini söyleyen Mine Bilben, gazetecileri de içeriye davet etti.

Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya komşu bıçak

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