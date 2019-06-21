"Konuşma ve yutmada zorluk ALS belirtisi"

İSTANBUL (AA) - Medipol Mega Üniversite Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu, Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığına nörologlar ve teknik incelemelerle tanı konulabildiğini belirterek, "Semptomlar genellikle kas güçsüzlüğü ve ilintili kaslarda erimelerle ortaya çıkıyor. Bazen bunlarda henüz bir problem yokken kişinin konuşmasında ve yutmasında ortaya çıkan güçlük ve bozukluklar ALS hastalığına işaret edebiliyor." dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi tarafından, 21 Haziran Dünya ALS Günü dolayısıyla, söz konusu hastalığa dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "ALS'ye Ses Ver" etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Hanoğlu, bir motor nöron hastalığı olan ALS'de psikolojik desteğin önemli olduğunu kaydederek, ALS'nin hem üst motor hem de alt motor nöron hastalığı olduğunu söyledi.

"Üst motor nöron beyinde hareket sağlayan hücreleri temsil ederken alt motor nöron ise beyin sapında ve omuriliktekileri temsil eder." diyen Hanoğlu, ALS'nin ilk başlarda güçsüzlükle kendini gösterdiğini anlattı. Hanoğlu, ALS'de kişinin elini ve kolunu kaldıramamaya, eliyle anahtar çevirememeye, merdiven çıkamamaya başladığını ve düşmeler olabildiğini belirterek, bu hastalığa çok sık rastlanılmadığını ancak özellikle genç ve orta yaş grubunu etkilediğini vurguladı.