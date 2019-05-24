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Konya'da belediye başkanına bıçaklı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 03:22 | Son Güncelleme

Konya'nın Doğanhisar İlçe Belediye Başkanı İhsan Öztoklu bıçaklı saldırıya uğradı. Kalbinden bıçakla ağır yaralanan belediye başkanı hastanede ameliyata alındı.

Olay, Doğanhisar ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 Mart Yerel Seçimlerinden Cumhur İttifakı'nın MHP Adayı olarak seçilen 42 yaşındaki İhsan Öztoklu akşam saatlerinde reklam panosuna zarar veren önceki dönem belediye başkanının oğlu ile tartıştı.

Çıkan tartışmada 25 yaşındaki şahıs belediye başkanı İhsan Öztoklu'yu kalbinden bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan Başkan Öztoklu ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Ilgın Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanı Murat Çiçek yaptığı açıklamada, reklam panosu nedeniyle çıkan tartışmada belediye başkanlarının kalbinden bıçaklanarak yaralandığını, şuan ameliyata alınan İhsan Öztoklu'nun sağlık durumunun ciddi olduğunu söyledi.

Şüpheli şahsın yakalanarak gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

(İHA / AA)

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Konya Doğanhisar belediye başkanı bıçaklı saldırı İhsan Öztoklu

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