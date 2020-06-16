HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Konya'da bir sürücü, 9 yaşındaki bisikletli çocuğu tekme- tokat dövdü

Konya'da bir sürücü, 9 yaşındaki bisikletli çocuğu tekme- tokat dövdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2020 22:41 | Son Güncelleme

Konya'da, oturdukları sitenin önündeki sokakta bisikletiyle gezen 9 yaşındaki M.A.D., iddiaya göre bir aracın sıkıştırması sonucu araca doğru tükürdü. Bunun üzerine peşinden siteye gelen sürücü, M.A.D.'yi yakasından tutup tekme- tokat dövdü. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Çocuğun ailesi, sürücüden şikayetçi oldu.

Olay, merkez Selçuklu ilçesinde meydana geldi. M.A.D., elektriklerin kesilmesi sonucu açık bırakılan bahçe kapısından, arkadaşlarıyla çıkıp bisikletle sitenin önündeki sokakta gezmeye başladı. İddiaya göre bu sırada yoldan geçen bir aracın sürücüsü çocukları sıkıştırdı. M.A.D. de araca doğru tükürdü. M.A.D. ve arkadaşları tekrar evlerinin bulunduğu sitenin bahçesine geldi.

ÇOCUĞU DARP ETTİ

Peşlerinden gelen 55- 60 yaşlarındaki kimliği belirsiz sürücü de bisikletiyle gezen M.A.D.'yi yakasından tutup, durdurup tokat atmaya başladı. Aldığı darbeler sonucu M.A.D. bisikletiyle birlikte düştü. Saldırgan sürücü bu kez de çocuğa tekme atıp uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Durumu öğrenen çocuğun ailesi ise sürücü hakkında şikayetçi oldu. Polis, sürücünün kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Antalya'da pes dedirten görüntü Antalya'da pes dedirten görüntü
HDP'li vekilin sözleri Meclis'te büyük tepki çektiHDP'li vekilin sözleri Meclis'te büyük tepki çekti
Aile Hekimliği başvuruları ne zaman yapılacak? Aile Hekimliği başvuruları ne zaman yapılacak?
1/

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'nun gözleri doldu sözlerine başlarken sesi titredi

Kılıçdaroğlu'nun gözleri doldu sözlerine başlarken sesi titredi

Erdoğan ve Merkel Libya konusunda anlaştı!

Erdoğan ve Merkel Libya konusunda anlaştı!

Bomba iddia! Sayan'ın yerine olay isim

Bomba iddia! Sayan'ın yerine olay isim

Teknede bakın kimle yakalandı

Teknede bakın kimle yakalandı

Bu ilaç korona hastalarını kurtarıyor

Bu ilaç korona hastalarını kurtarıyor

İki ilde daha giriş-çıkış kısıtlaması

İki ilde daha giriş-çıkış kısıtlaması

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Normalleşmenin ardından bir ilden daha korkutan haber

Normalleşmenin ardından bir ilden daha korkutan haber

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Adalet Bakanı Gül'den 'Başak Demirtaş' açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den 'Başak Demirtaş' açıklaması

9 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi

9 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi

Diğer Haberler
Burdur'da 3.8 büyüklüğünde deprem! AFAD-Kandili son depremler

Burdur'da 3.8 büyüklüğünde deprem

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın sözleri Meclis'te büyük tepki çekti: Dağa gidip savaşamaz mıydık?

HDP'li vekilin sözleri Meclis'te büyük tepki çekti

Yasak aşk cinayetine 38 yıl 4 ay hapis cezası

Yasak aşk cinayetine 38 yıl 4 ay hapis cezası

Pekin'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle 'alarm' seviyesi yükseldi

Pekin'de artan vakalar nedeniyle 'alarm' seviyesi yükseldi

Şimdiye kadar hiç vaka görülmemişti! Kula’da son 2 günde 2 vaka

Kula’da son 2 günde 2 vaka

16 Haziran 2020 Süper On Numara çekiliş sonuçları sorgula

Süper On Numara çekiliş sonuçları belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.