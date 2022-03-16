Konya'da korku dolu anlar! Arabayı gasp edip içindeki çocukla birlikte kaçırdı

Olay, saat 09.30 sıralarında Konya'nın Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Arslanhan, Kule Caddesi'nde 2 iş yerinden bilgisayar kasası ve elektronik eşya çaldı. Ardından yaklaşık 200 metre ileride bir otelin önünde park halindeki 35 AUG 653 plakalı otomobiline binmek isteyen Selçuk Çelebi’yi (44), bıçakla tehdit edip aracı alıp kaçtı. Çelebi'nin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Otomobildeki uydu takip cihazı sayesinde gittiği yer tespit edildi.

KAZA YAPTI, YİNE OTOMOBİL ÇALDI

Polisin takibi sırasında Arslanhan kaçtığı otomobille Mimar Sinan Mahallesi Nesimi Sokak'ta, komşusunun çocuğu Kayra Deniz'i okuluna götüren Mehmet Kahramanoğlu'nun kullandığı otomobile çarptı. Kazanın ardından Arslanhan ve sürücü Kahramanoğlu, araçlarından indi. Bu sırada polisin geldiğini gören Arslanhan, Kahramanoğlu'nu bıçakla tehdit edip, içinde Kayra Deniz'in bulunduğu otomobile binerek kaçtı. Arslanhan'ın otomobil ile Sille Kavşağı civarında olduğu ihbarı yapıldı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

DHA EKİBİ GÖRDÜ

Mustafa Arslanhan, Fatih Işıklar Mahallesi Telaffuz Sokağa girip, otomobili fark edilmemesi için yolun kenarındaki iki aracın arasına park etti. Şüpheli, araçtaki Kayra Deniz ile saklanmak için bir apartmana doğru koşarken haberi takip eden DHA ekibi tarafından fark edildi. DHA muhabirlerinin verdiği bilgi üzerine gelen polisleri gören Arslanhan, Kayra Deniz'i bırakıp kaçtı. Bu sırada Asayiş Şube Müdürü Murat Ercan, çocuğu alıp sakinleştirdi. Kaçan Arslanhan, polis tarafından saklanmaya çalıştığı bir apartmanın bahçesinde yakalandı. Çocuk, ailesine teslim edilmek üzere polis merkezine götürülürken, şüpheli Arslanhan gözaltına alındı.

(DHA)



