HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Konya'da silahlı kavga! Babasını vuran kişiyi öldürdü

Konya'da silahlı kavga! Babasını vuran kişiyi öldürdü

07.03.2023 01:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da Ereğli ilçesinde aralarında husumet bulunan iki kişinin tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada silahla vurulan bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Cinayet şüphelisi ise yaralı olan babasını otomobille hastaneye bıraktıktan sonra kaçtı.

Konya'da silahlı kavga! Babasını vuran kişiyi öldürdü

Konya'daki olay, saat 21.30 sıralarında Ereğli ilçesi Armağanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre daha önce aralarında husumet bulunan Selçuk T. ile Sinan K. mahallede karşılaşınca tartışmaya başladı.

BABASINI VURAN KİŞİYE ATEŞ AÇTI

Tartışmanın büyümesiyle Selçuk T., yanında bulunan tabancayla Sinan K.'yı yaraladı. Bu sırada Sinan K.'nın yanındaki oğlu Muhammet K. da tabancayla ateş açarak Selçuk T.'yi vurdu. Kurşunların isabet ettiği Selçuk T. olay yerinde hayatını kaybetti. Muhammet K. ise yaralı olan babasını otomobille hastaneye getirip, acil servise bıraktıktan sonra kaçtı.

Jandarma ve polis ekipleri iki aile yakınları arasında yeni bir olay yaşanmaması için hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hatay'da 4,1 büyüklüğünde depremHatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
'Kriz' çözüldü! Akşener ittifaka geri döndü'Kriz' çözüldü! Akşener ittifaka geri döndü
Meral Akşener kurmaylarıyla görüşecekMeral Akşener kurmaylarıyla görüşecek
Anahtar Kelimeler:
Konya silahlı kavga

En Çok Okunan Haberler

Tuğba Ekinci oy istedi! "Gece 24.00'ten sonra..."

Tuğba Ekinci oy istedi! "Gece 24.00'ten sonra..."

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu! AK Parti'den ilk açıklama geldi... Dikkat çeken Saadet Partisi tepkisi

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu! AK Parti'den ilk açıklama geldi... Dikkat çeken Saadet Partisi tepkisi

SP lideri duyurdu: Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayımız!

SP lideri duyurdu: Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayımız!

Sarıgül'den 'Kılıçdaroğlu' mesajı! "Kazanma olasılığı..."

Sarıgül'den 'Kılıçdaroğlu' mesajı! "Kazanma olasılığı..."

Meral Akşener'in o halleri sosyal medyada gündem oldu

Meral Akşener'in o halleri sosyal medyada gündem oldu

Erdoğan'dan seçim mesajı! 'İçimize sindiremeyiz'

Erdoğan'dan seçim mesajı! 'İçimize sindiremeyiz'

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! İndirimdeki ürünleri keşfedin

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! İndirimdeki ürünleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.