Konya'da silahlı kavga! Babasını vuran kişiyi öldürdü

Konya'daki olay, saat 21.30 sıralarında Ereğli ilçesi Armağanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre daha önce aralarında husumet bulunan Selçuk T. ile Sinan K. mahallede karşılaşınca tartışmaya başladı.

BABASINI VURAN KİŞİYE ATEŞ AÇTI

Tartışmanın büyümesiyle Selçuk T., yanında bulunan tabancayla Sinan K.'yı yaraladı. Bu sırada Sinan K.'nın yanındaki oğlu Muhammet K. da tabancayla ateş açarak Selçuk T.'yi vurdu. Kurşunların isabet ettiği Selçuk T. olay yerinde hayatını kaybetti. Muhammet K. ise yaralı olan babasını otomobille hastaneye getirip, acil servise bıraktıktan sonra kaçtı.

Jandarma ve polis ekipleri iki aile yakınları arasında yeni bir olay yaşanmaması için hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)

