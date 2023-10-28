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KONYA KULU DEPREM SON DAKİKA! Konya Kulu'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Son depremler listesi

28.10.2023 19:11 | Son Güncelleme:
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Konya Kulu deprem haberleri son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. 28 Ekim Cumartesi günü Konya'da bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, depremin, yerin 3.2 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi. Konya ve çevre illerde yaşayan vatandaşlar sarsıntının detaylarını sorgulamaya başladılar. Peki, Konya Kulu'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Son depremler listesi

KONYA KULU DEPREM SON DAKİKA! Konya Kulu'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Son depremler listesi

Konya Kulu'da deprem meydana geldi. Yapılan açıklama sonrası Kulu başta olmak üzere diğer ilçelerde sarsıntı hisseden vatandaşlar Konya depremi için Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesini inceliyor. İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan Konya'da deprem açıklaması...

KONYA KULU'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre Kulu açıklarında 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 3.2 kilometre olarak açıklandı. Depremin Konya'nın Kulu İlçesi Ömeranlı mevkii açıklarında gerçekliği bildirildi.

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KANDİLLİ SARATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.10.28 18:49:03 38.9217 32.9753 3.2 -.- 3.9 3.9 TAVSANCALI-KULU (KONYA) İlksel
2023.10.28 18:38:16 38.4575 37.5160 2.6 -.- 1.9 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.10.28 18:18:20 38.7943 37.4070 7.3 -.- 2.0 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.10.28 17:57:42 37.8338 37.7345 7.7 -.- 1.3 -.- HARMANLI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.10.28 17:43:28 38.8235 37.5215 1.6 -.- 1.9 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.10.28 17:40:51 37.9947 37.5460 5.4 -.- 2.3 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.28 17:34:05 38.0558 36.2047 3.3 -.- 1.5 -.- AVCIPINARI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.10.28 17:30:00 38.6825 27.6007 9.3 -.- 1.8 -.- MUTEVELLI-SARUHANLI (MANISA) İlksel
2023.10.28 17:28:33 35.9345 30.1473 5.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2023.10.28 17:03:23 38.8385 37.4755 5.0 -.- 2.4 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.10.28 16:58:58 38.7627 37.4970 20.5 -.- 2.0 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.10.28 16:54:36 38.8128 37.4920 5.0 -.- 3.3 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.10.28 16:52:09 38.8047 37.4768 7.2 -.- 2.3 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.10.28 16:48:10 37.2842 37.1085 8.0 -.- 1.6 -.- COCELLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

Günün önemli manşetleri


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