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  4. DMM'den açıklama: 'İsrail'in asılsız iddialarına itibar etmeyiniz'

DMM'den açıklama: 'İsrail'in asılsız iddialarına itibar etmeyiniz'

30.04.2024 22:21
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden İsrail açıklaması geldi. DMM, "İsrail'in propaganda hesaplarından paylaşılan bir sosyal medya hesabının, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızına ait olduğu' yönündeki iddialar doğru değildir. İsrail'in dünya kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialarına itibar etmeyiniz" açıklamasını yaptı.

DMM'den açıklama: 'İsrail'in asılsız iddialarına itibar etmeyiniz'

DMM, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İsrail'in propaganda hesaplarından paylaşılan bir sosyal medya hesabının, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızına ait olduğu' yönündeki iddialar doğru değildir. Bahse konu ekran görüntülerindeki sosyal medya hesabı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'a ait değildir. İsrail propaganda hesaplarının, bir sosyal medya kullanıcısının isim benzerliğini kullanarak manipülasyon yapmaya çalıştığı tespit edilmiştir. İsrail, daha önce de aynı hesapla ilgili bir manipülasyon kampanyasına girişmiştir. İşgalci İsrail'in dünya kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialarına itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

DMM-ISGALCI-ISRAILIN-DUNYA-KAMUOYUNU-M_47496

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail açıklama
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