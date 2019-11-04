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Konya’da düğün konvoyundaki driftçilere 11 bin 92 lira ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 12:29 | Son Güncelleme

Konya’nın en işlek caddesinde yolu kesip drift atan ehliyetsiz sürücüye 7 bin 440 TL, konvoyda bulunan 4 araca da 3 bin 652 TL olmak üzere toplamda 11 bin 92 TL ceza kesildi.

Konya’nın en işlek caddesinde yolu kesip drift atan ehliyetsiz sürücüye 7 bin 440 TL, konvoyda bulunan 4 araca da 3 bin 652 TL olmak üzere toplamda 11 bin 92 TL ceza kesildi. Drift atan ve konvoyda bulunan 5 araç trafikten men edildi.
Edinilen bilgiye göre, dün saat 15.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Beyşehir Çevre Yolu üzerinde düğün konvoyunda bulunan bir otomobil yolu trafiğe kapattıktan sonra drift attı. Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, yaklaşık 15 saniye drift atan sürücünün ortalığı dumana boğduğu anlar yer alıyor. Uzun araç kuyruğunun oluştuğu caddede, yoluna gitmek isteyen araç sürücüleri korna çalarak duruma tepki gösteriyor. Görüntülerde, konvoyda bulunan bir başka otomobilin de yan durarak ilerlemek isteyen araçların önünü kestiği görülüyor. Trafiği tehlikeye düşüren sürücülerin görüntülerinin sosyal paylaşım sitelerinde yer alması ve vatandaşların Konya Emniyet Müdürlüğüne ait sosyal medya hesaplarına ve 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbarlar üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Trafik polisleri 45 dakika içerisinde şehiriçi kameralardan drift yapan ve konvoyda plakalarını kapatarak abartılı egzozla eskortluk yapan 4 aracı tespit etti. Polis ekipleri, araçları merkez Meram ilçesi Yaka Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunun önünde yakaladı. Drift atan Voldan A.’nın 42 BAM 96 plakalı otomobili trafikten men edilirken, sürücüye driftten 5 bin 10 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 18 TL, plakayı kapatmaktan 412 TL olmak üzere toplamda 7 bin 440 TL, 4 otomobile de plakalarını kapatmak ve abartılı egzozdan toplam 3 bin 652 TL ceza yazıldı.

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