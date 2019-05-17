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Konya’da engellilerin askerlik heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 09:50 | Son Güncelleme

Konya’da temsili askerlik eğitimini tamamlayan engelliler ant içerek terhis belgelerini aldı.Özel durumları nedeniyle Askerlik Kanunu kapsamında silah altına alınamayan 20 yaş üstü 27 engelli, Engelliler Haftası’nda bir günlüğüne de olsa vatani görevlerini temsili olarak yerine getirdi.

Konya’da temsili askerlik eğitimini tamamlayan engelliler ant içerek terhis belgelerini aldı.
Özel durumları nedeniyle Askerlik Kanunu kapsamında silah altına alınamayan 20 yaş üstü 27 engelli, Engelliler Haftası’nda bir günlüğüne de olsa vatani görevlerini temsili olarak yerine getirdi. Konya İl Jandarma Komutanlığında asker adayları ve aileleri bir gün süreyle misafir edildi. Askeri kıyafetleri kendilerine eşlik eden jandarma personelince giydirilen engelliler eğitim alanında selam vermeyi, esas duruşta durmayı öğrendi. Eğitimlerin ardından günün sonunda yemin töreni düzenlendi. Türk bayrağı ve silahların olduğu masaya el koyarak ant içen engelliler asker olmanın heyecanını ve gururunu yaşadı.

"Engelimizle üretken olabileceğimizi ispat ettik"
Törende silah arkadaşları adına konuşan Jandarma Er Gökhan Duru, bugüne kadar anlatılan askerlik hatıralarını hep içlerinde bir buruklukla dinlediklerini, artık kendilerinin de anlatacak anıları olduğu için çok sevinçli olduklarını söyledi. Engelliler olarak toplumun bir kenara ayırdığı, cam fanus içinde özenle korumaya aldığı insan olmak istemediklerini dile getiren Gökhan Duru, “Bizler engelimizle insanların arasında üretken olabileceğimizi ve topluma faydalı olabileceğimizi her fırsatta söylüyoruz. Kısa da olsa yaptığımız askerlik hizmetiyle bunu ispat etmiş bulunuyoruz. Bizlere bu fırsatı sağlayan Jandarma Genel Komutanlığı mensuplarına şükranlarımızı sunuyoruz. Bizler daha önce vatani görevini yapan ve halen yapmakta olan kardeşlerimizle her zaman aynı duyguları taşıdık ve taşıyacağız. Söz veriyoruz, asla ve asla unutmayacağız. Onlardan dualarımızı eksik etmeyeceğiz. Ne mutlu askerim diyene, ne mutlu jandarmayım diyene, ne mutlu Türküm diyene” şeklinde konuştu.
Askerlere terhis belgelerini İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin verdi. Tuğgeneral Yaşin engellilere aldıkları eğitimde yorulup yorulmadıklarını sorarken kendisini misafir etmek isteyenleri evlerinde ziyaret edeceği sözünü verdi. Tuğgeneral Yaşin temsili askerlik uygulamasına katılan iki engelli kardeşle de sohbet etti.
Eğitimli köpeklerin gösterisi ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından iftar yemeğiyle tören sona erdi.

Konya’da engellilerin askerlik heyecanı

Konya’da engellilerin askerlik heyecanı

Konya’da engellilerin askerlik heyecanı

Konya’da engellilerin askerlik heyecanı

Konya’da engellilerin askerlik heyecanı

Konya’da engellilerin askerlik heyecanı

Konya’da engellilerin askerlik heyecanı

Konya’da engellilerin askerlik heyecanı

Konya’da engellilerin askerlik heyecanı

Konya’da engellilerin askerlik heyecanı

Konya’da engellilerin askerlik heyecanı

Konya’da engellilerin askerlik heyecanı

Konya’da engellilerin askerlik heyecanı

Konya’da engellilerin askerlik heyecanı

Konya’da engellilerin askerlik heyecanı
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