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Konya'daki "gaybubet evi" yapılanması davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 17:56 | Son Güncelleme

25'i tutuklu 65 sanığın yargılanmasına devam edildi

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine düzenlenen operasyonun ardından haklarında dava açılan 25'i tutuklu 65 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu, tutuksuz bazı sanıklar, sanık yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Tutuksuz sanıklardan Kezban A. savunmasında, üniversite sınavını kazanmadan önce FETÖ/PDY ile bağlantısının olmadığını söyledi.

Yüksek lisansa başladıktan sonra KYK yurdundan ayrıldığını ve örgüte ait bir yurtta kalmaya başladığını belirten sanık, "Yüksek lisans öğrencisi olduğum için kendisini ev ablası olarak bildiğim Şeyma isimli kişi bana ev ablalığı yapabileceğimi söyledi. Derslerim yoğun olduğu için bunu kabul etmedim. Sadece kiraları topluyordum." dedi.

Erasmus Programı kapsamında Yunanistan'a gitmek için hazırlık yaptığı sırada Yasemin adında bir kişinin yanına geldiğini söyleyen Kezban A, "Benim telefonuma araba görünümlü bir program yükleyerek 'Eğer benimle iletişime geçmek istersen bu program üzerinden geçebilirsin.' dedi." ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanıklardan Sevim D. de üniversiteye girdikten sonra maddi imkansızlıklardan dolayı örgüte ait yurtta kalmaya başladığını anlattı.

Bir süre yurtta kaldıktan sonra yine örgüte ait bir eve yerleştiğini ifade eden Sevim D, "Başımızda Zeynep isimli ev ablası bulunuyordu. Bu kişiler evlerde kalan kızları sohbetlere getirip götürüyorlardı. Üniversite 3'üncü sınıfa giderken evde en büyük bendim. Dolayısıyla ev ablalığı yapmaya başladım." diye konuştu.

Sevim D. ev ablalığı yapmaya başladıktan sonra telefonuna ByLock yüklendiğini ve bu program üzerinden haberleşmesinin istenildiğini dile getirdi.

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından, memleketinden geri döndükten sonra Konya'da başka bir eve yerleştiğini söyleyen Sevim D. "Evde kaldığım arkadaşlarım ve ben yaşanan darbe girişiminin ardından, sıkıntılı duruma düştüğümüzün farkındaydık." dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Peki neden hala bu örgütün peşinden gitmeye çalışanlar var?" diye sordu. Sevim D. "Herkesi benim gibi yanılttıklarını düşünüyorum." yanıtını verdi.

Duruşma, yarın sanık savunmalarıyla devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
gaybubet evi 8. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ/PDY Konya

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