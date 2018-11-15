Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine düzenlenen operasyonun ardından haklarında dava açılan 25'i tutuklu 65 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu, tutuksuz bazı sanıklar, sanık yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Tutuksuz sanıklardan Kezban A. savunmasında, üniversite sınavını kazanmadan önce FETÖ/PDY ile bağlantısının olmadığını söyledi.

Yüksek lisansa başladıktan sonra KYK yurdundan ayrıldığını ve örgüte ait bir yurtta kalmaya başladığını belirten sanık, "Yüksek lisans öğrencisi olduğum için kendisini ev ablası olarak bildiğim Şeyma isimli kişi bana ev ablalığı yapabileceğimi söyledi. Derslerim yoğun olduğu için bunu kabul etmedim. Sadece kiraları topluyordum." dedi.

Erasmus Programı kapsamında Yunanistan'a gitmek için hazırlık yaptığı sırada Yasemin adında bir kişinin yanına geldiğini söyleyen Kezban A, "Benim telefonuma araba görünümlü bir program yükleyerek 'Eğer benimle iletişime geçmek istersen bu program üzerinden geçebilirsin.' dedi." ifadelerini kullandı.