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Köpeğe işkence anbean kamerada! Yaptıkları dehşete düşürdü

28.04.2023 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Buca ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Ş.A. isimli şahsın bir köpeğe yaptığı işkence anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırgan polis ekiplerince kısa sürede yakalanırken, köpek ise Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine götürülerek tedavi altına alındı.

Köpeğe işkence anbean kamerada! Yaptıkları dehşete düşürdü

Dehşete düşüren olay, bugün Buca ilçesinde meydana geldi. İsminin Ş.A. olduğu öğrenilen bir kişi tarafından köpeğe yapmış olduğu işkence bir vatandaş tarafından anbean cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, Ş.A.’nın yerde bulunan köpeği tasmasından çekerek havaya kaldırdığı, ardından da sert bir şekilde beton zemine çarptığı ve daha sonrasında ise köpeği tasmasından zorla sürükleyerek götürmeye çalıştığı yer alıyor. Öte yandan o esnada yanına gelen bir kişinin ise caniye hiçbir şekilde engel olmaması da görüntülere yansıdı.

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KISA SÜREDE YAKALANDI

“Yağma ve TCK’nun 191 maddesi gereğince kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından kaydı bulunduğu öğrenilen Ş.A., Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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KÖPEK TEDAVİ ALTINA ALINDI

Sosyal medyada yayımlanan görüntülere binlerce kullanıcı tarafından tepkiler gelirken, durumunun iyi olduğu öğrenilen köpek ise belediye ekiplerince tedavi edilmek üzere Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

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İHA

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İzmir işkence köpek

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