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    4. Köpeği sevmek için yanına yaklaştı! Aniden burnunu koparttı... "Burnumdan bir parça kopuyordu"

    Köpeği sevmek için yanına yaklaştı! Aniden burnunu koparttı... "Burnumdan bir parça kopuyordu"

    21.09.2023 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İngiltere'de yaşayan 24 yaşındaki Rebecca Scobie isimli bir kadın bakıcılık yapmak için gittiği bir evde kabusu yaşadı. Evde bulunan bulldog cinsi köpeklerinden birini sevmek için hamle yaptığı sırada hayvan aninden Scobie'nin yüzüne doğru hamle yaptı. Birkaç dakika içinde burnundan bir parçanın koptuğunu fark ettiğini dile getiren Scobie, yeniden yapılandırma ameliyatı olmak zorunda kaldı.

    İngiltere'de yaşayan 24 yaşındaki Rebecca Scobie isimli bir kadın bakıcılık yapmak için geldiği bir evde sevmek istediği köpeğin saldırısına uğradı. Ev sahibiyle konuştuğu sırada kanepeye sıçrayan köpeği sevmek için elini uzatan Scobie hayvanın aniden yüzüne doğru hamle yapmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Önümüzdeki aylarda bir erkek bebek bekleyen İskoçyalı kadın hastaneye koştu ve o zamandan beri burnunu yeniden yapılandırmak için ameliyat olmak zorunda kaldı.

    HERHANGİ BİR UYARI YAPILMADI

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    24 yaşındaki kadın ev sahibinin köpeklere karşı kendisine herhangi bir uyarıda bulunmadığını dile getirirken "Her şey çok hızlı oldu. Evde yalnızca iki dakika kadar kalmıştım. Yüzüme çarptığını zannettim ama elimi çektiğimde aniden kan gölünü gördüm. Bakmak için telefonumun kamerasını açtım ve burnumdan bir parça kopuyordu" dedi.

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    Acil serviste tedavi altına alınan Scobie, "Durumu ya da o anı düşünmediğim tek bir gün bile geçmiyor. Aynaya bakmak hoş değil. Bir nevi olup biteni hatırlatan bir şey. Kendi köpeklerime karşı bile artık daha dikkatli oluyorum" diye konuştu.

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    Anahtar Kelimeler:
    İngiltere köpek bulldog

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