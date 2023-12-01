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  4. Köpeğin kovaladığı çocuk az kalsın arabanın altında kalıyordu

Köpeğin kovaladığı çocuk az kalsın arabanın altında kalıyordu

01.12.2023 10:07 | Son Güncelleme:
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Rize’nin Pazar ilçesinde meydana gelen olayda köpek tarafından kovalanan çocuk başka bir köpeğe takılarak yoldan geçen arabanın önüne düştü.

Olay, Pazar ilçe merkezinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, okuldan çıkan 12 yaşındaki Eyüp Ş., bir köpek tarafından kovalanmaya başlandı. Köpekten kaçmaya başlayan çocuk, başka bir köpeğe takılıp yere düştü. Yere düştüğü esnada yoldan geçen aracın sürücüsü çocuğu fark edip hemen durdu. Düşmenin etkisiyle kafasından hafif yaralanan 12 yaşındaki çocuk etrafta bulunan vatandaşlar tarafından buzla müdahale edildi. Vatandaşlar tarafından 112 acil çağrı servisine yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğu tedbir amaçlı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Çocuğun köpek tarafından kovalandığı anlar ise çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

(İHA)

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