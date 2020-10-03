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Köpeğin tehlikeli yolculuğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2020 10:35 | Son Güncelleme

Tokat’ta otomobilde sürücünün kucağında ön camdan dışarı sarkan köpeğin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.Tokat-Turhal kara yolunda seyir halinde olan bir otomobilin sürücüsünün kucağında bulunan Terrier cinsi köpeğin camdan dışarı sarkması görenleri şaşırttı.

Tokat’ta otomobilde sürücünün kucağında ön camdan dışarı sarkan köpeğin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.
Tokat-Turhal kara yolunda seyir halinde olan bir otomobilin sürücüsünün kucağında bulunan Terrier cinsi köpeğin camdan dışarı sarkması görenleri şaşırttı. Hızla giden cipte dikiz aynası üzerine başını koyarak oluşan rüzgarda keyif çıkaran köpek yürekleri ağza getirdi. Köpeğin yanı sıra sürücü için tehlikeli yolculuk cep telefonu kameralarına yansıdı. Vücudunun büyük bir kısmı araçtan dışarı çıkan köpeğin düşme tehlikesine karşı sürücünün rahat tavırları ise görenleri şaşırttı. Bir eli ile köpeğini tasmasından tutan diğer eli ile aracını kullanan sürücü yoluna devam etti.

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