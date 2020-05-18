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  4. Köpeğini gezdirirken kaybolan çocuk 6 saat sonra bulundu

Köpeğini gezdirirken kaybolan çocuk 6 saat sonra bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2020 20:13 | Son Güncelleme

Bursa’da köpeğini gezdirmek için dışarı çıktıktan sonra kaybolan çocuk, arama kurtarma ekiplerinin 6 saat süren çalışmaları sonunda bulundu.

Olay, Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesinde bu sabah meydana geldi. Zeyniler Mahallesinde ikamet eden 15 yaşındaki Engin Toprakçı arkadaşlarıyla birlikte köpeğini gezdirmek için dışarı çıktı. Bir süre sonra arkadaşlarının evine dönmesine rağmen haber alınamayan Toprakçı ve köpeği için ailesi kayıp ihbarında bulundu.

6 SAAT SONRA BULUNDU

İhbar üzerine harekete geçen Bursa AFAD, Yıldırım Arama Kurtarma, Polis Köpekli Arama Kurtarma Ekibi ve AKUT Bursa ekibi Engin Toprakçı’yı aramaya başladı.

Yaklaşık 6 saat süren arama çalışmalarının ardından Zeyniler Mahallesi civarında ormanlık alanda bulunan çocuk ailesine teslim edilirken, sağlık durumunun iyi olduğu olduğu bildirildi. (İHA)

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