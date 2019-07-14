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Köpek Asil'in, 2 ay ayrı kaldığı kulüp müdürüne olan tepkisi duygulandırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 16:13 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞSPOR'un masörü Burak Atasoy'un köpeği 'Asil', sezonun sona ermesi nedeniyle 2 ay ayrı kaldığı kulüp müdürü Mehmet Tıraş’ı görünce üzerine atladı.

Köpek Asil'in, 2 ay ayrı kaldığı kulüp müdürüne olan tepkisi duygulandırdı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMRAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞSPOR'un masörü Burak Atasoy'un köpeği 'Asil', sezonun sona ermesi nedeniyle 2 ay ayrı kaldığı kulüp müdürü Mehmet Tıraş’ı görünce üzerine atladı. Asil’in patilerini Tıraş7ın omuzlarına koyup, yüzünü yalaması, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
TFF 2'nci Lig'de mücadele eden Kahramanmaraşspor, geçen sezonun başında masör Burak Atasoy ile anlaştı. Kente dünyanın en güçlü ve büyük köpeklerinden olan 'Dogo' cinsi köpeği 'Asil ile gelen Atasoy, tesiste kulüp müdürü Mehmet Tıraş ile aynı odayı paylaştı. O zaman yavru olan 'Asil', Atasoy'un deplasman maçları için sık sık takımla şehir dışına gitmesi nedeniyle Tıraş ile daha fazla zaman geçirdi. Sezonun sona ermesiyle birlikte Burak Atasoy, Asil'i de yanına alarak kentten ayrıldı.
Kahramanmaraşspor'un 2019-2020 sezonunun startını vermesiyle birlikte Mehmet Tıraş, 2 ay sonra Asil ile birlikte yeniden kente döndü. Burak Atasoy'un odaya götürdüğü Asil, Tıraş'ı görünce üzerine atladı. Ön patilerini Tıraş'ın omuzlarına koyup, yüzünü yalamaya başladı. O anlar ise, Tıraş'ın arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

FOTOĞRAFLI

Köpek Asil'in, 2 ay ayrı kaldığı kulüp müdürüne olan tepkisi duygulandırdıKöpek Asil'in, 2 ay ayrı kaldığı kulüp müdürüne olan tepkisi duygulandırdıKöpek Asil'in, 2 ay ayrı kaldığı kulüp müdürüne olan tepkisi duygulandırdıKöpek Asil'in, 2 ay ayrı kaldığı kulüp müdürüne olan tepkisi duygulandırdı

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