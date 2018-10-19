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Köpek diye aldı sıçan çıktı!

DÜNYA HABERLERİ  | 19.10.2018 11:04 | Son Güncelleme

Çin'de köpek aldığını sanan bir adam, bir süre sonra hayvanın aslında bir sıçan olduğunu farketti.

Köpek diye aldı sıçan çıktı!

Çin'de kimliği açıklanmayan ve yalnızlıktan kustarip bir kişi yerel bir satıcıdan çok ucuz fiyata siyah yavru bir köpek satın aldı. Ancak söz konusu kişi zaman geçtikçe köpeğin tüylerinin uzamadığını ve etrafta koşturmadığını fark eti, bunun üzerine hayvanın fotoğrafını sosyal medyada paylaştı ve cinsini öğrenmek için yardım istedi.

Sonunda hayvanın aslında bir köpek olmadığı, Doğu Asya'da yaşayan ve çoğunlukla bambu ve diğer bitkilerle beslenen bir bambu sıçanı olduğu ortaya çıktı.

Sıçana nasıl bakacağını bilemeyen adam, onu hayvanlarla ilgilenen uzmanlara vermeye karar verdi.

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Bilimsel adı 'Rhizomys sinensis' olan bambu sıçanın Çin'in bazı bölgelerinde yemek olarak yendiği de söyleniyor.

Çin'de daha önce de benzer bir olay yaşanmıştı. Bir ailenin, köpek diye aldığı ve iki yıl boyunca beslediği hayvan ayı çıkmıştı. (Sputnik)

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Anahtar Kelimeler:
köpek Sıçan Hayvan çin

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Neye niyet neye kısmet. Kesin Yemek için niyetlenmiştir ruh hastaları. Gerçi onlar Sıçanı da yer :D Bu işin espiri kısmı. Ne olduğu belli olmayacak kadar küçük bir hayvanı neden alıyorsun neden anne şefkati anne sütü vs gibi zaruri ihtiyaçtan mahrum bırakıyorsun hayvanı be Vicdansız.
inşallah öpmemiştir:))
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