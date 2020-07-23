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Köpekler dünyanın manyetik alanını kullanarak yön bulabiliyor

DÜNYA HABERLERİ  | 23.07.2020 11:05 | Son Güncelleme

Bilim insanları gerçekleştirdikleri araştırmada köpeklerin dünya üzerindeki hafif manyetik alanı hissettikleri ve bunu kullanarak yön bulma kabiliyetine sahip olduğu sonucuna vardı.

Köpekler dünyanın manyetik alanını kullanarak yön bulabiliyor

Çekya Yaşam Bilimleri Üniversitesi, Virginia Tech Üniversitesi ve başka üniversitelerden bilim insanları 10 cinsten 27 farklı köpek üzerinde 3 yıl süren bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmacılar GPS vericileri taktıkları köpekleri periyodik olarak ormanlık alanda serbest bıraktı. Köpekler serbest bırakıldıktan sonra ormanın içinde ilerledi ve belirli bir mesafe kat ettikten sonra sahiplerine geri çağrıldılar.

İncelemeler neticesinde köpeklerin iki yöntemden birini kullanarak sahiplerine geri dönebildiği anlaşıldı. ‘Takip yöntemi’ denilen ilk yöntemde köpekler burunları yardımıyla geçtikleri yolu takip etti.

Köpekler ikinci olarak da bilim insanlarının ‘pusula koşusu’ olarak tanımladığı bir yöntemi kullandı. Bu yöntem çerçevesinde köpekler, gittikleri yolu değil, farklı bir yolu seçtiler. Ayrıca başlangıç noktalarına dönmeden evvel kuzey ve güney yönünde 20 metrelik bir mesafe boyunca koştular.

Bilim insanları, ikinci yöntemi kullanan köpeklerin, bilmedikleri bir noktada yollarını bulmak için dünyanın kuzey-güney jeomanyetik eksenini izledikleri görüşünde.

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