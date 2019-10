KÖPEKLERİ GEZDİRİYOR, AYDA 5-6 BİN LİRA KAZANIYORLAR... 100'E YAKIN MÜŞTERİSİ OLAN BİLE VAR

"KÖPEKLERİ SADECE SEVMEK İÇİN ALIYORLAR"

Pek çok insanın köpekleri sadece sevmek için aldığını, bakımlarını yapamayınca köpek gezdiricilerine başvurduğunu belirten Karavılkov, "Günümüz şehir hayatında insanlar biraz daha yalnızlaşmaya başladılar. Bu duygusal açığı hayvanlarla kapatmaya çalışıyorlar. Fakat burada yapılan yanlış, biz köpekleri sadece sevmek için alıyoruz, onların ihtiyaçlarını düşünmüyoruz. Aslında olması gereken köpek ve insanın ortak bir yaşam kurması. Ama direkt köpekleri hayatımıza adapte etmeye çalışıyoruz ve sorunlar çıkıyor. Bu yüzden de dolaştırıcılara ihtiyaç duyuyorlar" diye konuştu.

"ENERJİLERİNE GÖRE GEZDİRİYORUM"

Köpek gezdiriciliğinin kolay bir meslek olmadığını ifade eden Karavılkov şöyle devam etti:

"Bazen 6-7 saat kadar yürüyorum. Başlarda 10 saat yürüyordum, ancak bu çok yoran bir şey. Bu meslekte kendinize iyi bakmanız lazım. Çok çabuk hasta olunabiliyor, hava her zaman güzel olmuyor, yağmurlu ve soğuk havalarda sabah erkenden uyanmanız gerekiyor. Köpekleri enerjilerine göre gezdiriyorum. Birisi çok enerjiktir, birisi agresiftir, bunları dengelemek lazım. İlk etapta güvenlik çok önemli. Tasmayı tutuş şekliniz, nasıl iletişime girdiğiniz, köpek beden dili hakkında ne bildiğin ve ne kadar tanıdığınız çok önemli çünkü her an her şey olabilir. Şehirdeyiz araba çıkar, bir şey düşer bunlar olan şeyler dikkatli olmak lazım"