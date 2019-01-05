Köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti! Müftünün sözleri sonrası cenazede gerginlik

"BİZİM ACIMIZ VAR, SEN NEYDEN BAHSEDİYORSUN" Öğle namazı öncesinde vaaz veren ilçe müftüsü, vaazında hayvanlara şefkatin önemini anlattı. Bu sırada, Özer'in yakınları müftünün üstüne yürüyerek, 'Bizi canımız yanıyor, sen neyden bahsediyorsun' diyerek tepki gösterdi. Camiye giren polis ekipleri, tepki gösteren vatandaşları çıkardı.

Lise öğrencisi Mehmet Özer'in arkadaşları, cenaze namazında gözyaşlarını tutamadı. Özer'in babası Alpay Özer ayakta durmakta güçlük çekerken annesi Sevda Özer'in ise hastaneye kaldırıldığı için cenazeye katılamadığı öğrenildi.

KAYSERİ VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA: İHMALİ OLAN VARSA ADLİ VE İDARİ İŞLEM YAPILACAK



Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, dün Hacılar ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan lise öğrencisinin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu konuda suçu, ihmali olan kim varsa adli ve idari işlemler yapılacak, bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Vali Günaydın, olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığını kaydederek, "Bu konuda hemen adli ve idari soruşturmalar başlatıldı. Bu olayın bütün yönleriyle araştırılması için gerek cumhuriyet başsavcılığımızca, gerek milli eğitim müdürlüğümüz gerekse kaymakamlığımızca. Hiç kimsenin şüphesi olmasın, en ince detayına kadar gerekli soruşturma yapılacak. Bu konuda suçu, ihmali olan kim varsa adli ve idari işlemler yapılacak, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Tabi ki bu olayı oturup, bütün yönleriyle ele almalıyız. Bu olay, önemli bir olay. Sebepleri tek değildir. Bu sebepleri ortaya koyup tedbiri almazsak ileride tekrar karşılaşma ihtimalimiz yüksektir. Arkadaşlarımız bu konuda değişik, ayrıntılı bilgiler verdiler. Bütün kurumlarla ele almamız gerekir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



