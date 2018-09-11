Kopenhag üçlüsü! Artık karnını taşıyamaz hale geldi

triplets_of_copenhagen (Kopenhag üçlüsü) instagram hesabında hafta hafta hamilelik sürecini gösteren ve bu fotoğraf dizilerini paylaşan Maria bir anda ünlü oldu.

Fotoğraflarına gelen binlerce yoruma toplu bir cevap veren Maria şöyle bir not paylaştı: ''Bu benim için uzun süren bir yolculuk oldu. Yaşamımızı değiştiren bu olay için insanların tepkileri içinde sayısız tarama, kontrol, hazırlık sürecine girdik. Böylesine büyük bir göbeğe sahip olmak, sanki düşecekmiş hissi gerçekten çok tuhaf. Bunlar dışında bir oğlum daha var. Şimdi de 2 kız ve 1 erkek annesi olmaya hazırlanıyorum.''

Herhangi bir tedavi görmeden üçüzlere hamile kalan Maria, 4,400 de bir ihtimali de gerçekleştirdi.

Sırt ve kalça ağrıları şişmiş ayak bilekleri ve uykusuz gecelerle mücadele eden Maria, ''Hep ellerimle tutuyorum sanki düşeceklermiş gibi. Neyse ki son günlerim'' diyerek doğum yapacağı perşembe gününü bekliyor.

Çift yeni gelecek aile fertleri için evde yer açmaya başladı.



