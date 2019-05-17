Koramaz Vadisi lavanta kokacak

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, tarihi Koramaz Vadisi'nde, 7 bin 500 metrekarelik alana lavanta türlerinden 4 bin laventin ve 7 bin lavender fidesi dikimine başlandı.

Merkez Melikgazi ilçesinde, tarihi Koramaz Vadisi'nde yer alan Bağpınar Mahallesi'nde düzenlenen programda konuşan Vali Şehmus Günaydın, hem Kayseri hem de ülke ekonomisine çok ciddi katkı sağlayacak bir çalışmanın başlangıcında olduklarını söyledi.

Lavanta ve tıbbi aromatik bitkiler konusunda Türkiye'nin istenilen seviyede olmadığını belirten Günaydın, bazı ülkelerin dünya pazarlarında tıbbi ve aromatik bitkilerden milyarlarca dolar kazandığını aktardı.

Muhteşem bir coğrafyada yaşadıklarını ve cennet vatanın her köşesinde tıbbi ve aromatik bitki konusunda çok önemli imkanlar bulunduğunu vurgulayan Günaydın, şunları kaydetti:

"Bugün ülkemizin birçok bölgesinde lavantadan tutun zambağa kadar gülünden tutun da birçok bitkinin yetiştirileceği elverişli ortamlar var. Bugün gıda ve kozmetik sanayisinde esans ve koku ithalatımız var, 450-500 milyon dolar civarında. Bunlar getirisi son derece yüksek ürünler. Faydaları sayılamayacak kadar çok. Lavanta, Osmanlı döneminde sarayda haşere kovucu olarak kullanılmış. Biz burada hem tıbbi ve aromatik bitki hem de görsel olarak turizmimize katkı yapacak bir anlayışla hareket ediyoruz."