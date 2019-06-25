Türkiye Muharip Gaziler Derneği (TÜMGAZİDER) tarafından Kore Savaşı'nın 69. yılı dolayısıyla Ankara’daki "Kore'de Savaşan Türkler Anıtı"nda anma töreni düzenlendi.

Törene, Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Metin Gürak, Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Choi Hong-Ghi, gaziler, Koreli yetkililer ile askeri erkan katıldı.

Anıta çelenklerin konulması ve askeri bandonun iki ülke marşlarını çalmasının ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

TÜMGAZİDER Genel Başkanı Şükrü Tandoğan, törende yaptığı konuşmada, 2. Dünya Savaşı'ndan 5 yıl sonra Kuzey Kore'nin Güney Kore’yi işgal etmesi üzerine Seul'un Birleşmiş Milletlerden "bölge ve dünya barışının tesisi" için yardım talebinde bulunduğunu anımsattı.

BM'nin bu talep karşısında silahlı müdahale kararı alarak üye devletlerden Kore'ye asker gönderilmesini talep ettiğini hatırlatan Tandoğan, "BM'nin müdahalesi, çatışmanın daha da büyümesine ve dünya sathına yayılmasını önlemiştir. Kore Savaşı'nın başlangıcında 343 bin askerden oluşan Birleşmiş Milletler ordusunun mevcudu savaşın sonuna doğru 1 Milyon 985 bin'e ulaşmıştır." diye konuştu.