HABER

Kore Savaşı'nın 69. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 15:19 | Son Güncelleme

Ankara'daki Kore'de Savaşan Türkler Anıtı'nda anma töreni düzenlendi - TÜMGAZİDER Genel Başkanı Şükrü Tandoğan: - "Türk Ordusu 21 Kasım 1950'de taarruza başlayan Çin birliklerini Kunuri'de yavaşlatmış, durdurmuş ve yer yer bozguna uğratarak Birleşmiş Milletlere mensup birliklerin imha olmadan geri çekilmelerini sağlamıştır"

Türkiye Muharip Gaziler Derneği (TÜMGAZİDER) tarafından Kore Savaşı'nın 69. yılı dolayısıyla Ankara’daki "Kore'de Savaşan Türkler Anıtı"nda anma töreni düzenlendi.

Törene, Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Metin Gürak, Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Choi Hong-Ghi, gaziler, Koreli yetkililer ile askeri erkan katıldı.

Anıta çelenklerin konulması ve askeri bandonun iki ülke marşlarını çalmasının ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

TÜMGAZİDER Genel Başkanı Şükrü Tandoğan, törende yaptığı konuşmada, 2. Dünya Savaşı'ndan 5 yıl sonra Kuzey Kore'nin Güney Kore’yi işgal etmesi üzerine Seul'un Birleşmiş Milletlerden "bölge ve dünya barışının tesisi" için yardım talebinde bulunduğunu anımsattı.

BM'nin bu talep karşısında silahlı müdahale kararı alarak üye devletlerden Kore'ye asker gönderilmesini talep ettiğini hatırlatan Tandoğan, "BM'nin müdahalesi, çatışmanın daha da büyümesine ve dünya sathına yayılmasını önlemiştir. Kore Savaşı'nın başlangıcında 343 bin askerden oluşan Birleşmiş Milletler ordusunun mevcudu savaşın sonuna doğru 1 Milyon 985 bin'e ulaşmıştır." diye konuştu.

Türk askerinin oyalama, taarruz ve savunma muharebeleri sayesinde Kore Savaşı'nın kaderinin ve seyrinin değiştiğini ifade eden Tandoğan, "Türk Ordusu 21 Kasım 1950'de taarruza başlayan Çin birliklerini Kunuri'de yavaşlatmış, durdurmuş ve yer yer bozguna uğratarak Birleşmiş Milletlere mensup birliklerin imha olmadan geri çekilmelerini sağlamıştır." ifadelerini kullandı.

Törenin ardından Gazi Orduevi'nde gerçekleştirilen etkinlikte 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri ile Koreli yetkililere plaket takdim edildi ve iki ülkenin yöresel dansları sergilendi.

Erkekler de bakım yapar!Erkekler de bakım yapar!
En fazla haber okuyan üçüncü ülkeyizEn fazla haber okuyan üçüncü ülkeyiz
Haşim Kılıç’ın acı günüHaşim Kılıç’ın acı günü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Metin Gürak Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Choi Hong-Ghi Türkiye Muharip Gaziler Derneği

En Çok Okunan Haberler

Bugünden itibaren geçerli! Yüzde 15 zam yapıldı

Bugünden itibaren geçerli! Yüzde 15 zam yapıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

İran'dan kritik ABD açıklaması: Diplomasi yolu kapandı!

İran'dan kritik ABD açıklaması: Diplomasi yolu kapandı!

Bu mahallede 17 yaşına geleni ölüm korkusu sarıyor

Bu mahallede 17 yaşına geleni ölüm korkusu sarıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar

'Ensendeyiz Ekrem İmamoğlu'

'Ensendeyiz Ekrem İmamoğlu'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Camide pes dedirten olay! Üniversiteli kızı sıkıştırıp...

Camide pes dedirten olay! Üniversiteli kızı sıkıştırıp...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Venüs ile Neptün arasında sorunlu temas!

Venüs ile Neptün arasında sorunlu temas!

Dalaman’a gelen uçağa dönüşte savaş uçakları eşlik etti

Dalaman’a gelen uçağa dönüşte savaş uçakları eşlik etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muhsin Yazıcıoğlu'nun evi müze olacak

Muhsin Yazıcıoğlu'nun evi müze olacak

Son dakika: LGS kontenjan bilgileri internet sitesinden açıklandı

LGS kontenjan bilgileri internet sitesinden açıklandı

Güneşin en güzel halini görmek için Nemrut Dağı'na çıktılar

Güneşin en güzel hali! Görmek için oraya akın ettiler

Nazmi Mete Cantürk'ün ev hapsi kaldırıldı!

Flaş gelişme! Ev hapsi kaldırıldı

Nemrut Dağı'na zorlu yolculuk

Her gün bu yolu geçiyorlar! Tam 15 kilometre boyunca...

İzmir'de akılalmaz olay! "Bunun adı Vandalizmdir"

İzmir'de akılalmaz olay! "Bunun adı Vandalizmdir"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.