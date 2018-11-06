Koreli kadınların cilt bakım sırları! Hepsi porselen bebeği andırıyor

Kore'li kadınlar, “yaşınız hakkında yalan söyleyebilirsiniz, ama cildiniz yalan söylemez” diyor. ÇOK AŞAMALI TEMİZLİK Kore cilt bakım sistemi, güneş koruyucu ve makyaj gibi tüm yağ bazlı kirlerden kurtulmak için yağ bazlı temizlik yapmayı gerektiriyor. İlk önce yüzünüze yağ bazlı bir temizleyici uygulayın. Ardından cildinize 30 saniye boyunca masaj yapın. Sonra, yüzünüzü ılık suyla yıkayın ve yumuşak bir bezle kurulayın. İkinci adım ise, ter ve kir gibi tüm su bazlı kalıntıları ortadan kaldıran su bazlı temizleyici kullanmaktır. Cildinizi kurutduktan sonra, nemi cilde hapsetmek için nemlendirici uygulayın. YÜZ MASAJI VE MASKE Dokunma hareketleri lenf düğümlerini uyarır ve bu, kan dolaşımını teşvik ederek yaşlanmayı önlemeye yardımcı olur. V-çizgisi boyunca, gözlerin üstündeki ve aralarındaki bölgelerde, ağız çevresinde sıklıkla masaj yapılır. Vaktinizin çok olduğu geceler yatmadan önce cildinize-özellikle mimiklerinizin ve kırışıklarınızın belirgin olduğu yerlere masaj yapın. Ardından yoğun nem veren bir maskeyi tüm yüzünüze uygulayın. Maske kollajen yapısı ile derinleşmeye başlayan kırışıklıklarla sizi vedalaştırır.

DUŞ SONRASI NEMLENDİRME Nemlendirici işlemden gerçekten faydalanmak istiyorsanız ve herhangi bir losyon veya kremin gözeneklerinize tam olarak nüfuz etmesini istiyorsanız, duştan çıkar çıkmaz nemlendirdiğinizden emin olun. Duş yaparken veya banyo yaparken gözenekleriniz açıldığından, nemlendiriciyi kuruduktan bir dakika sonra yüzünüze uygulayın. VİTAMİN C C vitamini, içinizi ve dışınızı besler, antioksidan özellikleri yorgun ciltleri temizler ve cildin dolaşımını iyileştirerek cildi aydınlatır ve ferahlatır. Sitrik asit, aşırı kir ve yağdan arınmanızı sağlar. Sitrik asitin iyileştirici güçlerinden faydalanmak için, C vitamini serumu kullanın. GINSENG Ginseng muhtemelen Kore'nin sağlık için en iyi ilacıdır. Antioksidan görevi görür, yaşlanmayı önler, cildin elastikiyetini korur ve cilt hücrelerinin ömrünü uzatır. Ginseng ayrıca cildin derisindeki kollajen üretimini arttırmakta çok etkilidir. HIYALURONİK ASİT Yaşlandıkça, daha az sebum üretilir ve nem azalması nedeniyle cilt yaşlanma süreci hızlanır. Hiyalüronik asit, mükemmel bir nem bağlayıcı bileşen olup cildinizdeki nemin korunmasına yardımcı olur ve cildimiz için faydalı özellikler taşır. Sarkan cildi hidratlı ve elastik bir cilde dönüştürür.