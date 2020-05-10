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Korktukları için terk ettikleri evlerinden 20 yılan daha çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2020 11:37 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yılan korkusu yüzünden evlerini terk etmek zorunda kalan Ataş ailesinin, Bataklı köyündeki evinde belediye veteriner hekimleri tarafından ilaçlama çalışması yapıldı. Çalışmalarda sağ yakalanarak torbalara konulan 20 yılan yaşam alanına bırakıldı.

Yüksekova’ya 12 kilometre uzaklıktaki Bataklı köyünde, tek katlı toprak evde yaşayan 6 kişilik Ataş ailesi, havaların ısınmasışya korku dolu günler yaşamaya başladı. Geçen yıl MS hastalığına yakalanan 4 çocuk babası Davut Ataş (39), sıcaklığın artmasıyla birlikte evlerinde boyları 1 metreyi aşan yılanlar görmeye başladıklarını söyleyerek, yetkililerden yardım istedi. Ataş ailesi, yılanlar yüzünden evlerini terk ederken, köye giden belediye veteriner hekimleri, evde ilaçlama çalışması yaptı. İlaçlamanın ardından evde yılan olup olmadığı kontrol edildi. Yapılan çalışmalarda evin toprak damında 20'e yakın yılan sağ çıkarılıp torbalara konuldu. Torba dolusu yılanlar, ekipler tarafından köyün dışındaki sazlıklara bırakıldı.

Yüksekova Belediyesi'nde veteriner olan Hekim Kaçan, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı'nın talimatıyla köye geldiklerini belirterek, "Profesyonel ekiplerimizle birlikte geldik. Evin içinde ve dışında onlarca yılan var. Ekiplerimiz evde ilaçlama yaptı. En kısa sürede evdeki yılanların dışarıya çıkmasını umut ediyoruz. Yılanlar genellikle su yılanları olup, zehirsiz yılanlardır. Köylülerle beraber topladığımız yılanları torbaya bırakıldıktan sonra köy dışında bulunan sazlığa doğal yaşamlarına bıraktık. İnşallah en kısa zamanda aileniz tekrardan evlerine dönerek yaşamlarına devam edeceklerdir"dedi.

(DHA)

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