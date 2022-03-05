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Korku dolu anlar! Çatıdan düşen buz sarkıtından bir adımla kurtuldu

05.03.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da, iş yerinin açık kapısı önünde içerdekilerle sohbet eden kişi, buz sarkıtının çatıdan başına düşmesinden bir adımla kurtuldu. Ölümden dönen kişinin yaşadığı korku dolu anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. İşte o görüntüler!

Korku dolu anlar! Çatıdan düşen buz sarkıtından bir adımla kurtuldu

Binaların çatılarında biriken karın eriyip, donmasıyla meydana gelen buz sarkıtları, tehlike oluşturuyor. Isparta'nın Pirimehmet Mahallesi'nde 5 katlı binanın çatısında oluşan buz sarkıtı da kaldırıma düştü.

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Binanın zemin katındaki iş yerinin önüne isabet eden buz sarkıtı, kısa süreli paniğe neden oldu. Bu sırada dükkandan çıkmak için kapıya yönelirken, son anda içeridekilerle sohbete devam eden kişi ise bir adımla kurtuldu.

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Bu anlar güvenlik kamerasına yansırken, kapının önünde çalışanlarla konuşmaya devam etmesiyle dışarı çıkmayan kişinin, bir adım önüne düşen sarkıtla paniğe kapılıp, iş yerine yeniden girdiği görüldü.

(DHA)

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Isparta
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