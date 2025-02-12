Korku dolu anlar kamerada! 2 yaşındaki çocuğun eli yürüyen merdivene sıkıştı: Ebeveynleri büyük panik yaşadı

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Jiangsu eyaletine bağlı Tuy Ninh ilçesindeki bir alışveriş merkezinde güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler görenleri şaşkına çevirdi. Görüntülerde kırmızı ceketli bir çocuğun alışveriş merkezinde akrabalarıyla birlikte yürüdüğü görüldü. Yürüyen merdivenin indiği alana geldiğinde çocuk, merdivene basmaya çalıştı. Arkasındaki yakını bebeği geri çekmeye çalışsa da çok geçti ve bebeğin parmağı yürüyen merdivenin basamakları arasındaki boşluğa sıkıştı.

ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA YARDIM İSTEDİ

Çocuk büyük bir acı içinde çığlık atarken ailesi panik içinde yürüyen merdivenin acil durdurma tuşunu aradı. Temizlik görevlilerinin de yardımıyla yürüyen merdivenin acil durdurma butonunun devreye girmesi birkaç dakika sürdü.

PARMAK YERİNE DİKİLEMEDİ

Alışveriş merkezinden alınan bilgiye göre, saat 17.41'de asansör bakım personeli olay yerine gelerek yürüyen merdiveni sökmeye başladı ve kopmuş parmak eklemlerini aradı. Saat 18.00 ve 18.05'te parmak eklemleri bulunarak buz torbalarına konularak İlçe Halk Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil servise kaldırılan çocuğun ailesi, son alınan bilgiye göre; "Parmak dikme ameliyatı enfeksiyon nedeniyle başarısız oldu ve yaralı parmağın kesilmesi gerekti." dedi.