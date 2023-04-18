Korku dolu anlar! Yolcu uçağında yaşanan türbülans anları saniye saniye kaydedildi... Koridor yemeklerle doldu

Brezilyalı sosyal medya fenomeni Diana Assis’in bulunduğu Angola’dan Portekiz’e seyahat eden bir yolcu uçağının türbülansa girdiği anlar anbean kaydedildi. Uçak kontrolsüz bir şekilde sallanırken yolcular çığlıklar atarak duruma tepki gösterdi. O anları kaydeden fenomen isim dehşete düştüğünü söyleyerek yerlere düşen yiyecek, içecek ve eşyaların son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

SOSYAL MEDYA BU GÖRÜNTÜLERİ KONUŞUYOR

Pilotun seferin başında şiddetli bir türbülansa dair uyarıda bulunduğunu dile getiren Assis, yolcuların türbülansa ilişkin uyarıya rağmen şiddetli titremeyle birlikte büyük bir panik yaşadıklarını dile getirdi. Fenomen isim türbülansın 8 saatlik uçuşun ilk ikinci saatinden sonra tam öğle yemeği servisi yapılırken meydana geldiğini ve uçakta bulunan yiyeceklerin dağıldığını söyledi.