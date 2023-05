Korku sevenleri ekran başına çekecek olan Run Rabbit Run (Koş Tavşan Koş) filminin resmi fragmanı paylaşıldı

Avustralya’nın Melbourne şehrinde çekimleri tamamlanan Run Rabbit Run (Koş Tavşan Koş) filminin oyuncu kadrosunda Sarah Snook’un yanı sıra Damon Herriman, Greta Scacchi ve Trevor Jamieson da rol alıyor. Film genel olarak bir anne ve kızı arasındaki sorunlu ilişkiyi küçük kızın garip davranışları üzerinden yeniden çerçeveliyor.

Bekar bir anne, küçük kızının başka bir hayata ait anılara sahip olduğu iddiasıyla giderek daha fazla huzursuz olur ve ailelerinin acı dolu geçmişini karıştırır. Filmin yönetmen koltuğunda Daina Reid yer alırken senaryosunu ise Hannah Kent yazdı. Filmin 28 Haziran’da Netflix’te vizyona gireceği açıklandı.

Sarah Snook stars in this psychological thriller as a single mother who grows increasingly unsettled by her daughter’s claims to have memories of another life.



