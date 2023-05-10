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Korku sevenleri ekran başına çekecek olan Run Rabbit Run (Koş Tavşan Koş) filminin resmi fragmanı paylaşıldı

10.05.2023 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korku ve gerilim türünü sevenleri ekran başına kilitleyecek olan Run Rabbit Run (Koş Tavşan Koş) filminin resmi fragmanı paylaşıldı. Filmin başrolünde Succession dizisinin yıldızı Sarah Snook yer alırken fragmanı bile tüyleri diken diken etmeye yetti.

Korku sevenleri ekran başına çekecek olan Run Rabbit Run (Koş Tavşan Koş) filminin resmi fragmanı paylaşıldı

Avustralya’nın Melbourne şehrinde çekimleri tamamlanan Run Rabbit Run (Koş Tavşan Koş) filminin oyuncu kadrosunda Sarah Snook’un yanı sıra Damon Herriman, Greta Scacchi ve Trevor Jamieson da rol alıyor. Film genel olarak bir anne ve kızı arasındaki sorunlu ilişkiyi küçük kızın garip davranışları üzerinden yeniden çerçeveliyor.

RUN RABBIT RUN (KOŞ TAVŞAN KOŞ) FİLMİNİN KONUSU

run kapak

Bekar bir anne, küçük kızının başka bir hayata ait anılara sahip olduğu iddiasıyla giderek daha fazla huzursuz olur ve ailelerinin acı dolu geçmişini karıştırır. Filmin yönetmen koltuğunda Daina Reid yer alırken senaryosunu ise Hannah Kent yazdı. Filmin 28 Haziran’da Netflix’te vizyona gireceği açıklandı.


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