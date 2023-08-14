Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Korkunç anlar! Apartman görevlisi 8 yaşındaki kızı bavula koyup kaçırdı... Savunması herkesi şaşkına çevirdi

    Korkunç anlar! Apartman görevlisi 8 yaşındaki kızı bavula koyup kaçırdı... Savunması herkesi şaşkına çevirdi

    14.08.2023 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Filipinler’de Jin Nicole You isimli bir 8 yaşındaki kız çocuğu apartman görevlisi tarafından bavula konularak kaçırıldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde bavulun içindeki kızla sokak sokak gezen apartman görevlisi yakalandı. Ailesiyle aralarındaki anlaşmazlık yüzünden 8 yaşındaki kızı kaçırdığını itiraf eden apartman görevlisi Godiflor Rama, “Kızın çekici olduğunu kabul ediyorum ama bu ondan hoşlandığım anlamına gelmez” diyerek kendisini savundu.

    Filipinler’in Cebu eyaletinin Bakilid bölgesinde yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. 8 yaşındaki Nicole You’nun eve dönmemesi üzerine anne Tyree Lanny Rendal endişelendi ve polislere haber verdi. Polislerin aramasında 8 yaşındaki kız evinin 800 metre uzağındaki bir pansiyonda bulundu. Güvenlik kamerası kayıtları incelendiğinde kızın kapüşonlu bir adam tarafından bavula konularak sürüklendiği görüldü.

    DERS VERMEK İÇİN YAPTIĞINI SÖYLEDİ

    kapak2

    Elleri, ayakları ve ağzı koli bandıyla bağlanan You bulunduğunda vücudundaki küçük çizikler dışında herhangi bir yaralanma durumunun olmadığı fark edildi. 32 yaşındaki apartman görevlisi kaçırma olayını kabul ederek kızın büyükannesi ve büyükbabasıyla aralarındaki anlaşmazlıktan dolayı onlara ders vermek istediğini söyledi.

    kapak3

    Bavulun fermuarının bir kısmını açık bıraktığını ifade ederek kendisini savunan You, “Bunu beni hırsızlıkla suçladıkları için yaptım. Kızın içeride nefes alabilmesi için bavulun fermuarını sonuna kadar çekmedim. Kızın çekici olduğunu kabul ediyorum ama ona herhangi bir cinsel eylemde bulunmadım. Onu besledim ve oyun oynamasına izin verdim. 6 saat sonra ailesine teslim edecektim” dedi.

    İlginizi Çekebilir

    Köşe kapmaca oynadılar! Sevgilisi bagaja saklandı

    Köşe kapmaca oynadılar! Sevgilisi bagaja saklandı

     Sevgilisinin kocasından kaçtı! 12. kattan sarktı

    Sevgilisinin kocasından kaçtı! 12. kattan sarktı

     Sevgilisini başka bir adamla aracın içinde yakaladı

    Sevgilisini başka bir adamla aracın içinde yakaladı

     Öğrenciler sınıfın boş olduğunu sandı! Cinsel ilişki anları ifşa edildi

    Öğrenciler sınıfın boş olduğunu sandı! Cinsel ilişki anları ifşa edildi

     Sokak ortasında üçlü ilişki skandalı! Sosyal medyada yayılınca...

    Sokak ortasında üçlü ilişki skandalı! Sosyal medyada yayılınca...

     Bir anda açıp izlemeye başladı! +18 görüntüler ifşa edilince...

    Bir anda açıp izlemeye başladı! +18 görüntüler ifşa edilince...

     Komşularını ifşa etti! “Üstsüz güneşlenirken sürekli beni izliyorlar”

    Komşularını ifşa etti! “Üstsüz güneşlenirken sürekli beni izliyorlar”

     Karısı ve sevgilisini aynı yatakta bastı! Yasak aşkı böyle ifşa etti

    Karısı ve sevgilisini aynı yatakta bastı! Yasak aşkı böyle ifşa etti

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Yasak aşk ifşa edildi! Otel odasında yakalandılarYasak aşk ifşa edildi! Otel odasında yakalandılar
    Mucizevi kurtuluş! Kafa derisi yüzüldü, kaburgaları ezildiMucizevi kurtuluş! Kafa derisi yüzüldü, kaburgaları ezildi
    14 Ağustos Pazartesi: TV yayın akışı...14 Ağustos Pazartesi: TV yayın akışı...
    Anahtar Kelimeler:
    Filipinler bavul kaçırma

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Manzaranın tadını çıkartmak için gelmişlerdi! Kazaya tanıklık ettiler

    Manzaranın tadını çıkartmak için gelmişlerdi! Kazaya tanıklık ettiler

    Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

    Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

    10 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Tam 3 metrelik...

    10 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Tam 3 metrelik...

    Bavula koyup kaçırdı! Savunması herkesi şaşkına çevirdi

    Bavula koyup kaçırdı! Savunması herkesi şaşkına çevirdi

    Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

    Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

    Günün Videosu

    Örümcek adam gibi araçların üzerinden atladı, ortalığı birbirine kattı
    Örümcek adam gibi araçların üzerinden atladı, ortalığı birbirine kattı
    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.