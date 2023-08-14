Korkunç anlar! Apartman görevlisi 8 yaşındaki kızı bavula koyup kaçırdı... Savunması herkesi şaşkına çevirdi

Filipinler’in Cebu eyaletinin Bakilid bölgesinde yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. 8 yaşındaki Nicole You’nun eve dönmemesi üzerine anne Tyree Lanny Rendal endişelendi ve polislere haber verdi. Polislerin aramasında 8 yaşındaki kız evinin 800 metre uzağındaki bir pansiyonda bulundu. Güvenlik kamerası kayıtları incelendiğinde kızın kapüşonlu bir adam tarafından bavula konularak sürüklendiği görüldü.

DERS VERMEK İÇİN YAPTIĞINI SÖYLEDİ

Elleri, ayakları ve ağzı koli bandıyla bağlanan You bulunduğunda vücudundaki küçük çizikler dışında herhangi bir yaralanma durumunun olmadığı fark edildi. 32 yaşındaki apartman görevlisi kaçırma olayını kabul ederek kızın büyükannesi ve büyükbabasıyla aralarındaki anlaşmazlıktan dolayı onlara ders vermek istediğini söyledi.

Bavulun fermuarının bir kısmını açık bıraktığını ifade ederek kendisini savunan You, “Bunu beni hırsızlıkla suçladıkları için yaptım. Kızın içeride nefes alabilmesi için bavulun fermuarını sonuna kadar çekmedim. Kızın çekici olduğunu kabul ediyorum ama ona herhangi bir cinsel eylemde bulunmadım. Onu besledim ve oyun oynamasına izin verdim. 6 saat sonra ailesine teslim edecektim” dedi.