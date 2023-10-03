Korkunç anlar! Kafası ağırlık makinesinin arasında sıkıştı... "Kafamın etrafında sıkıca kenetlendi"

Brezilya'nın Fortaleza kenti yakınlarındaki bir spor salonunda antrenman yapan 32 yaşındaki Abraao Viana isimli bir adamın egzersiz yaparken kafası metal çubuklar arasında ezildi. Makinede 110 kilogram ağırlık kaldıran Viana, makinenin bir anda sıkışmasının ardından büyük bir acıyla yere yığıldı. Viana o anları ise, "Etki o kadar güçlüydü ki ondan sonra artık hiçbir şey göremez hale geldim. Kafamın etrafında sıkıca kenetlendi. O sırada sanırım bayılmıştım. Gözlerim kan içinde olduğu için açamadım." sözleriyle anlattı.

GEÇİCİ KÖRLÜK VE FELÇ YAŞADI

Sosyal medya platformlarında yaklaşık 20.000 takipçisi bulunan Abraao, spor salonunun kendisine destek sağladığını ve tedavi masraflarını karşıladığını söyledi. Olayı ilk yaşadığı anda acıdan nefes alamadığını dile getiren Abraao, "Acıdan nefes bile alamıyordum ve gözümden kan geldiği için açamıyordum. Acil servise tekerlekli sandalyeyle geldim. Doğru dürüst yürüyemiyordum bile. Muayene oldum, herhangi bir travma yoktu, hiçbir şey yoktu. Dikiş atılmasına bile gerek kalmadı. Geçici körlük ve felç yaşadım ama kendimi şimdi iyi hissediyorum" dedi.