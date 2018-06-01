Korkunç fotoğraflar, rimelinizi düzgün bir şekilde çıkarmazsanız neler olacağını gözler önüne seriyor

Yıllar içinde göz kapaklarında biriken küçük rimel parçaları kör ediyordu

Yıllardır sürdüğü rimel neredeyse kör ediyordu

1 / 8 Fotoğraflar, kötü makyaj hijyeninden kaynaklanan hasarın boyutunu ortaya koyuyor.

2 / 8 Avustralya'da yaşayan 50 yaşındaki Theresa Lynch, 25 yıllık yoğun rimel kullanımının neden olduğu topakların gözlerini tahriş etmesi sonucu zor günler geçiriyor.

3 / 8 Ağrılarını geçirmek için jel ve göz damlaları kullanan ancak hiçbirinden sonuç alamayan Lynch, ''Gözümdeki ağrıyı tarif edemiyorum. Makyajımı temizlediğimi sanıyordum ama bunun yeterli gelmediğini gözlerimin altındaki topaklardan anladım. Topaklar o kadar derine gömülmüştü ki, parçacıklar birbirinin üzerine yığılmıştı. Her gün makya yapıyoruz ama hijyene çok dikkat etmiyoruz. Tüm kadınlar benim yaşadıklarımı görmeli ve temizliklerine çok dikkat etmeli.

4 / 8 Doktorum göz kapağımı çektiğinde gözlerine inanamadığını, böyle bir vakayla kariyeri boyunca ilk kez karşılaştığını ve kör olabilceğimi söyledi'' diye konuşuyor.

5 / 8 Lynch'ın doktoru ise konu hakkında şöyle konuşuyor: ''Pek çok kadın makyaj temizliğini ciddiye almıyor ancak bu örnek daha titiz davranmalarını sağlayacaktır.

6 / 8 Bu, pek çok insanın farkında olmadığı bir risk. Lynch kör olabilirdi. 90 dakika süren bir operasyonla topakları temizlemeyi başardık. Ancak daha kötüsü de olabilirdi.''

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