KADIN

Korkunç fotoğraflar, rimelinizi düzgün bir şekilde çıkarmazsanız neler olacağını gözler önüne seriyor

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 01.06.2018 09:41 | Son Güncelleme

Makyajınızı çıkartmak için tembel davranıyorsanız, fikrinizi hemen değiştireceksiniz. 25 yıldır rimel süren ancak iyi temizlemediği için neredeyse kör olma noktasına gelen Theresa Lynch, tüm kadınları uyarıyor.

Yıllar içinde göz kapaklarında biriken küçük rimel parçaları kör ediyordu

Yıllardır sürdüğü rimel neredeyse kör ediyordu

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Fotoğraflar, kötü makyaj hijyeninden kaynaklanan hasarın boyutunu ortaya koyuyor.
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Avustralya'da yaşayan 50 yaşındaki Theresa Lynch, 25 yıllık yoğun rimel kullanımının neden olduğu topakların gözlerini tahriş etmesi sonucu zor günler geçiriyor.
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Ağrılarını geçirmek için jel ve göz damlaları kullanan ancak hiçbirinden sonuç alamayan Lynch, ''Gözümdeki ağrıyı tarif edemiyorum. Makyajımı temizlediğimi sanıyordum ama bunun yeterli gelmediğini gözlerimin altındaki topaklardan anladım. Topaklar o kadar derine gömülmüştü ki, parçacıklar birbirinin üzerine yığılmıştı. Her gün makya yapıyoruz ama hijyene çok dikkat etmiyoruz. Tüm kadınlar benim yaşadıklarımı görmeli ve temizliklerine çok dikkat etmeli.
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Doktorum göz kapağımı çektiğinde gözlerine inanamadığını, böyle bir vakayla kariyeri boyunca ilk kez karşılaştığını ve kör olabilceğimi söyledi'' diye konuşuyor.
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Lynch'ın doktoru ise konu hakkında şöyle konuşuyor: ''Pek çok kadın makyaj temizliğini ciddiye almıyor ancak bu örnek daha titiz davranmalarını sağlayacaktır.
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Bu, pek çok insanın farkında olmadığı bir risk. Lynch kör olabilirdi. 90 dakika süren bir operasyonla topakları temizlemeyi başardık. Ancak daha kötüsü de olabilirdi.''
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Göz kapağı dokusunun mikroskobik bir görünümü
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Theresa Lynch makyaj makyaj temizliği

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