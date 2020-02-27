HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Korkunç! Gözünün içini siyaha boyattı

Korkunç! Gözünün içini siyaha boyattı

DÜNYA HABERLERİ  | 27.02.2020 17:47 | Son Güncelleme

Polonya’da bir kadın, gözünün içini siyaha boyayan ünlü bir rapçiye benzemek için bir dövme sanatçısına giderek gözünü siyaha boyattı.

Ancak, yapılan prosedürden sonra genç kadın görüş kaybı yaşamaya başladı. Dövme sanatçısı ise ‘acemice’ yaptığı belirtilen işlem sonrası 3 yıl hapis istemiyle yargılanacak.

Korkunç! Gözünün içini siyaha boyattı!

Ülkenin Wroclaw şehrinde yaşayan Aleksandra Sadowska, gözünün içini siyaha boyayan ünlü Rapçi ‘Popek’e benzeme amacıyla gözlerinin içini siyaha boyamak için 2016 yılında başkent Varşova’da bir dövme sanatçısına gitti.
Sadowska dövmecideki göz boyama prosedüründen sonra gözlerinde acı hissetmeye başladı ve bunu dövme sanatçısına bildirdi. Dövme sanatçısı ise Sadowska’ya bunun normal olduğunu ve ağrı kesici alması gerektiğini söyledi. Ancak acemice yapıldığı belirtilen prosedürden sonra bir gözünde görüşünü tamamen kaybeden genç kadına doktorları, gözündeki hasarın düzeltilemez olduğunu ve diğer gözünde de hızlı bir şekilde görüş kaybı yaşandığını belirtti.
Olaya dair yapılan araştırmalarda ise dövme sanatçısının prosedürde ciddi hatalar yaptığı, vücuda yapılan dövmelerde kullanılan ve gözle temas etmemesi gereken mürekkep kullandığı belirtildi.
Öte yandan kadının avukatları da yerel medyaya yaptığı açıklamada, dövme sanatçısının böyle hassas bir prosedürün nasıl yapılacağını bilmediğine dair açık kanıtlar olduğunu ve buna rağmen dövme sanatçısının işlemini yaptığını bildirdi.
Sadowska ise olaya dair yaptığı açıklamada “Kendimi eve kapatıp, depresif olmayacağım. Üzgünüm ancak yaşamaya devam edeceğim” dedi. Yerel medya, Sadowska’nın görüşünü düzeltmek için 3 operasyon geçirdiğini ve dövme sanatçısının, yaptığı işlem nedeniyle 3 yıl hapis cezası istemiyle yargılanacağını yazdı.
Anahtar Kelimeler:
Polonya Siyah dövme

En Çok Okunan Haberler

'Çaycı Hüseyin' hakkında korkutan iddia! Korona...

'Çaycı Hüseyin' hakkında korkutan iddia! Korona...

Trump'ın elindeki koronavirüs kağıdında Türkiye detayı

Trump'ın elindeki koronavirüs kağıdında Türkiye detayı

'Geçirdiğim en zor yıl oldu'

'Geçirdiğim en zor yıl oldu'

Sınır kapılarında koronavirüs önlemi

Sınır kapılarında koronavirüs önlemi

Tenerife'deki karantina oteli görüntülendi

Tenerife'deki karantina oteli görüntülendi

İran'dan korkutan haber!

İran'dan korkutan haber!

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Trump'ın elindeki koronavirüs kağıdında Türkiye detayı

Trump'ın elindeki koronavirüs kağıdında Türkiye detayı

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

ABD, İngiltere ve Almanya'dan İdlib çağrısı

ABD, İngiltere ve Almanya'dan İdlib çağrısı

Mide bulandıran itiraf: Her 30 kişiden biri duşta...

Mide bulandıran itiraf: Her 30 kişiden biri duşta...

Diğer Haberler
Kemikleri aslan kafesinde bulundu!

Kemikleri aslan kafesinde bulundu!

Çalışanlara tokalaşma ve öpüşme yasağı

Çalışanlara tokalaşma ve öpüşme yasağı

Son dakika: İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar koronavirüse yakalandı

Ülke şokta! Cumhurbaşkanı Yardımcısı koronavirüse yakalandı

Koronavirüs şüphesi: Papa hastalandı, etkinliğini iptal etti

Koronavirüs şüphesi: Papa hastalandı, etkinliğini iptal etti

Erdoğan ve Putin görüşecek mi? Peskov açıkladı

Erdoğan ve Putin görüşecek mi? Peskov açıkladı

Gaz kaçıranlara acil önlem planı! Sıfır koku

Gaz kaçıranlara acil önlem planı! Sıfır koku

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.