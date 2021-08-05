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Yangın dumanı kazaya neden oldu: 1 yaralı

05.08.2021 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki yangın, kazaya neden oldu. Elektrik tellerinden çıkan yangında dumanlar yolu kaplayınca iki araç çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Yangın dumanı kazaya neden oldu: 1 yaralı

Olay, Siverek-Viranşehir karayolu 25’inci kilometresi, Batı köy ve kırsal Uzuncuk Mahallesi arasında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, aşırı rüzgar ve fırtına nedeniyle tarım arazilerinin içinden geçen yüksek gerilim hattından çıkan kıvılcımlar, yangına neden oldu.

KISA SÜREDE TARLALARA SIÇRADI

Kısa sürede büyüyen yangın, tarlalarda bulunan samanlara sıçradı. Yangın nedeniyle dumanın yoğunlaştığı Siverek-Viranşehir karayolunu kullanan 2 araç kafa kafaya çarpıştı. Kaza yapan araçlardan kamyonet kullanılamaz hale gelirken, kazada 1 kişi yaralandı.

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KİMİ YARALILARA KİMİ YANGINA KOŞTU

Kazayı gören vatandaşlardan bazıları yaralılara yardım ederken, bazıları da büyüyen ve samanlara sıçrayan yangını söndürmeye çalıştı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
yangın Şanlıurfa Siverek
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