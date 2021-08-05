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  4. Manisa'da feci kaza! Dönüş yapan minibüs, motosiklete böyle çarptı

Manisa'da feci kaza! Dönüş yapan minibüs, motosiklete böyle çarptı

05.08.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Kula ilçesinde motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet üzerinden savrulan genç çift yaralanırken, kaza anı çevredeki bir sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Kula ilçesi 4 Eylül Mahallesi Celal Bayar Üniversitesi Kula Meslek Yüksekokulu önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yokuş aşağı inen Mesut T. (27) idaresindeki motosiklet, karşı yönden gelen ve ara sokağa dönmek isteyen Mustafa K. (63) yönetimindeki minibüsle kafa kafaya çarpıştı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet üzerinden savrulan sürücü Mesut T. ve eşi Songül T. yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Mesut T. ileri tetkik ve tedavisi için Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kaza, çevredeki bir sitenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde motosiklet ile minibüsün çarpışmasının ardından motosiklette bulunan genç çiftin savrulduğu ve çevredekilerin yardıma koştuğu görülüyor.

Kaza ile ilgili başlatılan inceleme ise sürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Manisa
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