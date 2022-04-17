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  4. Korkunç kaza! Evlerini taşıdıkları kamyon sonları oldu! 2’si çocuk 5 kişi öldü…

Korkunç kaza! Evlerini taşıdıkları kamyon sonları oldu! 2’si çocuk 5 kişi öldü…

17.04.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'dan gelen son dakika haberine göre ev eşyası taşıyan kamyon şarampole yuvarlandı, 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Kamyonun şarampole devrilme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. İşte son dakika gelen feci kaza haberinin detayları…

Son dakika haberleri… Ağrı'da ev eşyası yüklü kamyonun şarampole yuvarlanarak ağaçlara çarpması sonucu 4'ü aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.

Erzurum-Ağrı kara yolu Eleşkirt ilçesi Çiftepınar köyü mevkisinde M.U. idaresindeki ev eşyası yüklü kamyon şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ağaçlara çarpan kamyondaki sürücüyü kurtaran ekipler, anne, baba ve 2 çocuğunu da bölgeye yönlendirilen vinçle sıkıştıkları araçtan çıkardı.

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Kontrollerde kamyonda sıkışan 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan sürücü M.U. da kaldırıldığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden 5 kişinin cenazeleri, Eleşkirt Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kamyonun şarampole devrilme anı bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kayıtlarda kamyonun şarampole devrildiği ve sonrasında çıkan duman görülüyor.

AA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ağrı
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