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    4. Korkunç olay! Elindeki sütü almak isteyen maymun saldırdı... Yatağa tırmanarak bebeğin kafasını ısırdı

    Korkunç olay! Elindeki sütü almak isteyen maymun saldırdı... Yatağa tırmanarak bebeğin kafasını ısırdı

    17.11.2023 07:45 | Son Güncelleme:
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    Tayland'ın Koh Mai Phai adasındaki evinde üç aylık Nong Muallim, susamış maymunun süt çalmak için karyolasına inmesi ve kafasını ısırması sonucu hastanelik oldu. Yoğun bakıma kaldırılan üç aylık Muallim'in yaşam mücadelesi verdiği belirtildi. Ameliyata alınan bebeğin sağlık durumunun iyiye gittiği ifade edildi.

    Tayland'ın Koh Mai Phai adasında üç aylık Nong Muallim hiçbir şeyden habersiz karyolasında sütünü içerken maymun saldırısına uğradı. Bebeğin elindeki içeceği almak için maymun önce saldırdı ardından ise ise küçük çocuğun kafasını ısırdı. Muallim'in 37 yaşındaki teyzesi Jiraporn Kalong bir köy toplantısındaydı ve geri döndüğünde evin içinden gelen kan donduran çığlıkları duydu. İçeri koştuğunda maymunun bebeğin kafasına dişlerini batırdığını gördü.

    ACİLEN AMELİYATA ALINDI

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    Saldırıdan dolayı bebekte altı derin ısırık izi ve kanayan bir açık kafatası yarası kaldı. Acil ameliyata alındığı Vachira Phuket Hastanesine nakledilmeden önce acilen Phang Nga Hastanesine kaldırıldı. Ameliyatı başarılı bir şekilde tamamlanan küçük Muallim'in sağlık durumunun iyiye gittiği ifade edildi.

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    Tayland maymun bebek
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