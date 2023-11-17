Korkunç olay! Elindeki sütü almak isteyen maymun saldırdı... Yatağa tırmanarak bebeğin kafasını ısırdı

Tayland'ın Koh Mai Phai adasında üç aylık Nong Muallim hiçbir şeyden habersiz karyolasında sütünü içerken maymun saldırısına uğradı. Bebeğin elindeki içeceği almak için maymun önce saldırdı ardından ise ise küçük çocuğun kafasını ısırdı. Muallim'in 37 yaşındaki teyzesi Jiraporn Kalong bir köy toplantısındaydı ve geri döndüğünde evin içinden gelen kan donduran çığlıkları duydu. İçeri koştuğunda maymunun bebeğin kafasına dişlerini batırdığını gördü.

ACİLEN AMELİYATA ALINDI

Saldırıdan dolayı bebekte altı derin ısırık izi ve kanayan bir açık kafatası yarası kaldı. Acil ameliyata alındığı Vachira Phuket Hastanesine nakledilmeden önce acilen Phang Nga Hastanesine kaldırıldı. Ameliyatı başarılı bir şekilde tamamlanan küçük Muallim'in sağlık durumunun iyiye gittiği ifade edildi.