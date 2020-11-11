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Korkunç olay! Geriye sadece iskeletleri kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.11.2020 21:10 | Son Güncelleme

Ordu'nun Kumru ilçesinde bir sürüye saldıran kurtlar, 10 koyunu telef etti.

Korkunç olay! Geriye sadece iskeletleri kaldı

Edinilen bilgiye göre, Güneycik Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda, İhsan ve Orhan K. isimli kardeşlerin sürüsüne kurt saldırdı, bir koyun telef oldu. Bir süre sonra sürüye yeniden saldıran kurt, koyunları parçalayarak telef etti.

GERİYE SADECE İSKELETLERİ KALDI

Toplamda 10 koyunun telef olduğu saldırıda geriye koyunların iskeletleri kaldı.

Besiciler, kış mevsiminin yaklaşması ile birlikte yaylalardan dönüş yolunda, bu tür olaylarla karşılaşmamak için daha dikkatli olunması gerektiğine dikkat çektiler.

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