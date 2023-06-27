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Korkunç olay polise yapılan ihbarla ortaya çıktı! Sevgilisini öldürüp intihar etti

27.06.2023 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tartıştığı kız arkadaşı Gözde V.'yi (34) başından vurarak öldüren Hasan C. (32), aynı silahla kendi başına ateş ederek intihar etti. Korkunç olay, ikiliden haber alamayan iş arkadaşlarının polise başvurması sonucunda ortaya çıktı.

Korkunç olay polise yapılan ihbarla ortaya çıktı! Sevgilisini öldürüp intihar etti

Olay, İzmit Yahyakaptan Mahallesi Ağlayan Uluçınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Hasan C. ve kız arkadaşı Gözde V.'den 2 gündür haber alamayan iş arkadaşları, polise başvurarak yardım istedi. İhbarda bulunan arkadaşlarının belirttiği adrese, bu gece saatlerinde giderek çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, iki kişinin cansız bedenleri ile karşılaştı.

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EVDE TARTIŞTIKLARI BELİRLENDİ

Polisin olay yeri inceleme çalışmalarında, evde tartışma yaşandığı ve Hasan C.'nin kız arkadaşı Gözde V.'yi tabanca ile başından vurarak öldürdükten sonra kendi başına ateş ederek intihar ettiği belirlendi. Cenazeler otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)


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