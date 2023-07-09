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İzmir'de korkunç olay! Oğlu kalp krizinden, anne açlıktan öldü

09.07.2023 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Konak ilçesinde apartmana yayılan kötü kokular nedeniyle çilingirle girilen evde, Suzan Gürzeren (88) ile oğlu Yalçın Suat Gürzeren (52) ölü bulundu. Yapılan inceleme sonrası, Yalçın Suat Gürzeren'in kalp krizinden öldüğü, yatalak ve bakıma muhtaç annesi Suzan Gürzeren'in de açlıktan hayatını kaybettiği ortaya çıktı. İşte olayın detayları...

İzmir'de korkunç olay! Oğlu kalp krizinden, anne açlıktan öldü

Bir süredir komşularından haber alamayan ve apartmanda oluşan kokudan dolayı komşularının sağlık durumundan endişe eden bina sakinleri, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine apartmanın 4'üncü katındaki eve çilingir yardımıyla giren polisler, Suzan Gürzeren (88) ile oğlu Yalçın Suat Gürzeren'i (52) yerde hareketsiz bir şekilde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde anne ve oğlunun hayatını kaybettiği tespit edildi.

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DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Yalçın Suat Gürzeren'in Kurban Bayramı'nda evde kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği, yatalak ve bakıma muhtaç olan annesi Suzan Gürzeren'in de açlıktan dolayı yaşamını yitirdiği belirlendi.

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Öte yandan, Suzan Gürzeren ve Yalçın Suat Gürzeren’in binadaki komşularıyla ve akrabalarıyla çok sık görüşmediği öğrenildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
kalp krizi İzmir

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