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  4. Korkunç! Şişli Belediyesi'nin çatı katından düşen genç kız hayatını kaybetti

Korkunç! Şişli Belediyesi'nin çatı katından düşen genç kız hayatını kaybetti

14.12.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli Belediyesi'nde staj gören 18 yaşındaki genç kız, belediye binasının çatısından düşerek hayatını kaybetti. İntihar etmiş olabileceği değerlendirilen genç kızın cansız bedeni, morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Korkunç! Şişli Belediyesi'nin çatı katından düşen genç kız hayatını kaybetti

Olay, Şişli Belediyesi’nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediyede stajyer olarak çalışan Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi 18 yaşındaki Emine Sağlam, henüz belirlenemeyen bir nedenle 5. kattaki çatıdan zemine düştü.

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İNTİHAR ŞÜPHESİ

Gelen gürültüyle olay yerine koşan görevliler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi Emine Sağlam’ın hayatını kaybettiğini belirledi. İntihar etmiş olabileceği değerlendirilen genç kızın cansız bedeni, morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(DHA/İHA)

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